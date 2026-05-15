Во Львове с завтрашнего дня подорожает проезд в транспорте: какими будут тарифы

Во Львове с субботы, 16 мая, меняется стоимость проезда во всем общественном транспорте. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

В частности, стоимость будет зависеть от способа оплаты:

при оплате транспортной картой "ЛеоКарт" для студентов – 11,5 грн (сейчас – 8,5 грн);

при оплате приложением или общей "ЛеоКарт" – 23 грн (сейчас – 17 грн);

при оплате банковской картой/телефоном с поддержкой NFC – 26 грн (сейчас – 20 грн);

при оплате наличными – 30 грн (сейчас – 25 грн).

Стоимость студенческого абонемента на все виды транспорта составит 575 грн (сейчас – 450 грн), общего абонемента на все виды транспорта – 1150 грн (сейчас – 900 грн).

Кроме того, размер штрафа за безбилетный проезд повышается с 400 грн до 520 грн.

Стоимость перевозки багажа при безналичной оплате – 23 грн, а при оплате наличными – 30 грн.

По информации мэрии, купленные ранее билеты будут действительны.

Также в горсовете подчеркнули, что во время предыдущего пересмотра цен, в мае прошлого года, стоимость дизельного топлива составляла около 48 грн за литр, сегодня – уже более 90 грн.

Что известно о намерениях повысить стоимость проезда в Киеве

В Киевской городской государственной администрации готовятся пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте города. Об этом стало известно 7 апреля.

В частности, мэр Виталий Кличко заявил, что стоимость проезда в столице остается самой низкой в Украине. Текущий тариф в 8 гривен не пересматривался с 2018 года.

По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене столицы на 2026 год составляет 64,53 грн, а в наземном транспорте – 37,57 грн.

