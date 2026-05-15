Во Львове с завтрашнего дня подорожает проезд в транспорте: какими будут тарифы

Во Львове с субботы, 16 мая, меняется стоимость проезда во всем общественном транспорте. Об этом сообщили во Львовском городском совете.
В частности, стоимость будет зависеть от способа оплаты:
- при оплате транспортной картой "ЛеоКарт" для студентов – 11,5 грн (сейчас – 8,5 грн);
- при оплате приложением или общей "ЛеоКарт" – 23 грн (сейчас – 17 грн);
- при оплате банковской картой/телефоном с поддержкой NFC – 26 грн (сейчас – 20 грн);
- при оплате наличными – 30 грн (сейчас – 25 грн).
Стоимость студенческого абонемента на все виды транспорта составит 575 грн (сейчас – 450 грн), общего абонемента на все виды транспорта – 1150 грн (сейчас – 900 грн).
Кроме того, размер штрафа за безбилетный проезд повышается с 400 грн до 520 грн.
Стоимость перевозки багажа при безналичной оплате – 23 грн, а при оплате наличными – 30 грн.
По информации мэрии, купленные ранее билеты будут действительны.
Также в горсовете подчеркнули, что во время предыдущего пересмотра цен, в мае прошлого года, стоимость дизельного топлива составляла около 48 грн за литр, сегодня – уже более 90 грн.
Что известно о намерениях повысить стоимость проезда в Киеве
В Киевской городской государственной администрации готовятся пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте города. Об этом стало известно 7 апреля.
В частности, мэр Виталий Кличко заявил, что стоимость проезда в столице остается самой низкой в Украине. Текущий тариф в 8 гривен не пересматривался с 2018 года.
По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене столицы на 2026 год составляет 64,53 грн, а в наземном транспорте – 37,57 грн.