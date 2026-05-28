Стало известно, когда Канада запустит уникальный дрон с технологиями стеллс

Канадский сверхзвуковой беспилотник Falcon, разрабатываемый компанией UVAD Technologies, должен совершить свой первый полет уже в 2027 году. Об этом сообщили в немецкой компании Eurobotics, которая занимается продвижением проекта на европейском рынке, пишет издание Janes.

Новый БПЛА привлек внимание благодаря сочетанию сверхзвуковой скорости и технологий малозаметности. Falcon способен разгоняться до 1,6 Маха – это около 1960 км/ч, что делает его чрезвычайно сложной целью для систем ПВО и истребительной авиации.

Изначально Falcon создавали как дрон-мишень для тренировок ПВО и пилотов истребителей, однако разработчики уже рассматривают боевые версии беспилотника. Речь идет об использовании БПЛА в качестве ложной цели, ударного дрона или даже "верного ведомого" для боевой авиации.

Особый интерес вызывает возможность использования Falcon для истощения вражеской противовоздушной обороны. Из-за высокой скорости и малозаметности противнику потенциально придется тратить значительное количество дорогих ракет для перехвата такого дрона, пишет Defense Express.

Falcon имеет длину 5,8 метра и размах крыла 2,2 метра. Максимальная взлетная масса составляет 450 кг, а полезная нагрузка – до 50 кг, включая боевую часть.

Разработчики пока не раскрывают официальную дальность полета, но заявляют об автономности до 30 минут. По оценкам аналитиков, это может означать боевой радиус до 450 км при крейсерской скорости около 900 км/ч.

В издании отмечают, что подобная разработка потенциально могла бы быть интересна и для Украины, учитывая потребность в средствах прорыва российской ПВО и ударах по системам ПВО в тылу противника.

Ранее издание Defense Express раскрыло информацию о немецком беспилотнике HX-2 – аналоге российского "Ланцета". Стоимость одного такого барражирующего боеприпаса для Украины составляет 17 тысяч евро. На данный момент это один из самых доступных барражирующих боеприпасов в своем сегменте. В то же время, стоимость "Ланцета" составляет более 40 тысяч долларов.

