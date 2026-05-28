Украина увеличит расходы на оборону до рекордных 100 млрд долларов благодаря кредиту ЕС, – Reuters

Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с Европейским Союзом, которое открывает для Украины финансирование в размере 90 млрд евро. За соответствующее решение проголосовали 298 народных депутатов, сообщает Reuters.

После принятия изменений в бюджет расходы Украины на оборону в 2026 году могут вырасти до рекордных 100 млрд долларов. Для сравнения, ранее планировалось около 64 млрд долларов, а в 2025 году оборонные расходы составили примерно 61,4 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский после голосования заявил, что это решение является одним из важнейших для страны и демонстрирует единство украинской власти и партнеров.

Средства от ЕС планируется направить в первую очередь на оборону, поддержку энергетической устойчивости и покрытие дефицита государственного бюджета. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже в июне Украина ожидает получить первые 3,2 млрд евро. Всего в этом году Киев рассчитывает получить 45 млрд евро, еще столько же предусмотрено на 2027 год.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что голосование в Верховной Раде открывает путь к первым выплатам уже в ближайшие недели.

Предоставление кредита ЕС и обязательства Украины

Отметим, что 23 апреля Совет Европейского Союза принял последний ключевой законодательный акт, необходимый для утверждения двухлетнего кредита для Украины общим объемом 90 миллиардов евро. Эти средства будут выделены на закупку, производство, развитие и обеспечение передовой оборонной техники для нужд ВСУ.

В то же время финансирование привязано к выполнению реформ. ЕС и Международный валютный фонд требуют от Украины повышения прозрачности, усиления антикоррупционной политики и увеличения внутренних доходов бюджета.

Часть будущих решений может быть непопулярной – в частности, речь идет о повышении налогов для индивидуальных предпринимателей и изменениях в налогообложении земель. В случае свертывания реформ или проблем с борьбой против коррупции выплаты могут быть временно приостановлены.

