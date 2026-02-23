Россияне направили в село две десантные дивизии, мотострелковую дивизию и бригаду спецназа.

Российские оккупанты пытаются прорваться на Запорожском направлении, чтобы приблизиться к городу Запорожье. Последним главным барьером на этом пути является небольшое село Степногорск, которое отчаянно защищают украинские Вооруженные силы.

Как пишет The Times, около 20 000 российских военнослужащих прибыли в Степногорск, намереваясь проложить путь на север к Запорожью, расположенному в 22 километрах. Это село – последний украинский оплот перед рекой Конской. Если россиянам удастся пересечь этот барьер, они смогут обстрелять город из артиллерии.

"Потеря Степногорска позволит противнику преодолеть естественный барьер, продвинуть артиллерию и беспилотные летательные аппараты и круглосуточно обстреливать Запорожье. Это вызовет панику среди гражданского населения и гуманитарный кризис. Это создаст условия для оккупации Запорожья и потери регионального центра", - говорит Монгол, старший офицер, командующий подразделением "FERRATA" ГУР Украины.

Битва под Степногорском ведется элитными подразделениями, что свидетельствует о ее важности. Россияне направили в село две десантные дивизии, мотострелковую дивизию и бригаду спецназа. На их пути, в соотношении примерно семь к одному, стоят бойцы спецназа ГУР, а также небольшое количество пехоты, беспилотников и подразделений территориальной обороны.

Группа "FERRATA" занимается разведкой, контратаками и рейдами на российские позиции, оттесняя их всякий раз, когда они пытаются занять передовые позиции:

"Я думаю, что средняя продолжительность жизни одного мобилизованного русского здесь составляет около 12 минут, не больше", – сказал один из офицеров "FERRATA". "А цена его жизни, если говорить о снарядах и средствах поражения, потраченных на его убийство, составляет около 5000-6000 долларов".

Однако не все миссии группы проходят так гладко

В декабре сержант "Айс", командир отряда "FERRATA", взял свою команду из 15 бойцов спецназа на миссию по созданию наблюдательных и засадных пунктов возле фермы, занятой боевиками. Айс и его команда проехали часть пути на машине, а затем пешком, в полном снаряжении, четырьмя отдельными группами.

"Одна из моих групп вела наших соседей к цели, оставалось 300 метров, и их заметил дрон. Затем начался обстрел. Один сосед был убит мгновенно – прямым попаданием дрона. И мой боец тоже: осколки миномета ранили его, а затем его добили с помощью FPV-дрона", – сказал Айс.

Остальные члены группы укрылись в окопе Айса, тем самым выдав врагу свое местонахождение, сказал он.

"Через 15 минут восемь дронов FPV влетели в наш блиндаж, он был уже наполовину разрушен и загорелся. Минометы и артиллерия обстреливали территорию", – сказал Айс.

Три часа они лежали под дымом в горящей траншее, прежде чем рискнули отойти, добравшись до безопасного места с сильно обгоревшими конечностями.

Ситуация на Запорожье

Сикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что Силы обороны Украины осуществляют контратакующие действия в Запорожской области, сокращая "серую зону". По его словам, оккупационные войска РФ теряют ранее занятые территории.

Братчук отметил, что украинские воины своими действиями также нарушили планы захватчиков по формированию плацдарма для начала Запорожско-Ореховской операции.

