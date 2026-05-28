Почему птицы не едят желтую малину: раскрыто неожиданное преимущество сладких ягод

Почему птицы предпочитают классическую красную малину, а желтые ягоды оставляют людям? Это вовсе не потому, что они вдруг расщедрились.

Желтые сорта малины обычно сладкие на вкус и привлекательные на вид. Их легко выращивать, а еще они, довольно неожиданно, не привлекают птиц, что может помочь сохранить урожай, пишет Futura Sciences.

Ремонтантные или обычные сорта малины (Rubus idaeus) – это всегда украшение сада. При этом желтые сорта есть не у всех, хотя золотистые ягоды обладают множеством достоинств: сладкий, менее терпкий вкус, меньше семян. Да к тому же их цвет идеально подходит для украшения десертов.

И хотя желтая малина может выглядеть экзотично рядом с красными собратьями, она пока встречается довольно редко. Что странно, ведь выращивать ее столь же просто, как и более известные красные сорта.

По форме и способу выращивания желтая малина практически идентична красной. Но в отличие от красной, желтая содержит меньше пигментов. Именно поэтому у нее золотистый или даже бледно-оранжевый оттенок в зрелом виде. Это результат простой естественной мутации. Однако ее преимущества не ограничиваются лишь внешним видом:

Ягоды, как правило, сладкие и не терпкие.

В них меньше семян, а значит они больше подходят для джемов и желе.

Но есть и еще одно, не менее важное достоинство – желтые сорта совсем не привлекают большинство видов птиц, да и других любопытных любителей полакомиться. "Возможно, это все потому, что мы и они выросли, думая, что "настоящая" малина должна быть красной", - шутят авторы. Мол, если малина желтая, наш мозг, и, по-видимому, мозг птиц тоже, помечает ее как "не созревшую".

Как известно, большинство сортов малины дают красные и темные плоды, как смородина или клубника. И тогда они привлекают птиц, которые любят сладкие фрукты. Во многих садах приходится устанавливать сетку, чтобы птицы не украли урожай. Но с желтой малиной этого не требуется - птицы почти не проявляют к ней интереса. Выращивая кусты такой малины, сетку можно и вовсе не ставить.

Таким образом ягоды желтой малины выделяются сладким, но нежным вкусом, оригинальным цветом, который оживляет десерты, и, самое главное, способностью оставаться незамеченными для голодных птиц.

Напомним, что садоводы изобрели новый способ подвязки малины при помощи обычных тонких проволочных вешалок, которые обычно выдают в прачечной. Для этого вешалку нужно изогнуть в форме буквы U и закрепить за ограду. В отличие от веревок или шпагата проволока не деформирует побеги малины. Такие опоры улучшают доступ малины к свету и воздуху и повышают урожайность кустов.

