Ядро Земли внезапно изменило направление под Тихим океаном

Глубоко под поверхностью планеты произошло явление, которого ученые не ожидали. Огромный поток жидкого металла внутри Земли неожиданно развернулся, сообщает Earth.com.

Внешнее ядро Земли расположено примерно в 2 200 километрах под поверхностью. Оно состоит преимущественно из расплавленного железа и никеля. Именно движение этих металлов генерирует магнитное поле планеты – невидимый щит, защищающий Землю от вредного солнечного излучения. Без него пострадали бы спутники, энергосистемы и даже часть атмосферы.

Десятилетиями ученые считали, что большие потоки во внешнем ядре медленно движутся на запад. Но в 2010 году картина кардинально изменилась.

По имеющимся данным, обширный участок железосодержащей жидкости под экваториальной частью Тихого океана внезапно изменил направление движения – со слабого западного на сильное восточное.

Исследование возглавлял Фредерик Дал Мадсен. Его команда проанализировала данные за период с 1997 по 2025 год – со спутников и наземных наблюдений, в частности миссий Swarm и CryoSat Европейского космического агентства, а также немецкой CHAMP и датской Ørsted.

По его словам, ученые выясняют, является ли это кратковременным колебанием, частью цикла или новым устойчивым состоянием циркуляции ядра.

Поскольку непосредственно наблюдать за ядром невозможно – температуры там сопоставимы с поверхностью Солнца – ключевую роль в открытии сыграли спутники.

Ученые также связывают это явление с так называемым геомагнитным рывком 2017 года – внезапной аномалией в поведении магнитного поля. По мнению Мадсена, изменения в потоке под Тихим океаном могут быть связаны с одновременными изменениями во внутреннем ядре Земли, о чем свидетельствуют данные геодезии и сейсмологии.

Так, после пика активности восточный поток начал ослабевать примерно с 2020 года – что допускает вероятность очередного разворота.

Для обычного человека эти процессы неощутимы и не связаны с землетрясениями или климатом. Однако, как говорится в материале, изменения магнитного поля напрямую влияют на авиационную навигацию, спутниковую связь и системы прогнозирования космической погоды.

