Ядро Земли внезапно изменило направление под Тихим океаном

Гигантский поток расплавленного железа устремился в противоположную сторону.

Глубоко под поверхностью планеты произошло явление, которого ученые не ожидали. Огромный поток жидкого металла внутри Земли неожиданно развернулся, сообщает Earth.com.

Внешнее ядро Земли расположено примерно в 2 200 километрах под поверхностью. Оно состоит преимущественно из расплавленного железа и никеля. Именно движение этих металлов генерирует магнитное поле планеты – невидимый щит, защищающий Землю от вредного солнечного излучения. Без него пострадали бы спутники, энергосистемы и даже часть атмосферы.

Десятилетиями ученые считали, что большие потоки во внешнем ядре медленно движутся на запад. Но в 2010 году картина кардинально изменилась.

По имеющимся данным, обширный участок железосодержащей жидкости под экваториальной частью Тихого океана внезапно изменил направление движения – со слабого западного на сильное восточное.

Исследование возглавлял Фредерик Дал Мадсен. Его команда проанализировала данные за период с 1997 по 2025 год – со спутников и наземных наблюдений, в частности миссий Swarm и CryoSat Европейского космического агентства, а также немецкой CHAMP и датской Ørsted.

По его словам, ученые выясняют, является ли это кратковременным колебанием, частью цикла или новым устойчивым состоянием циркуляции ядра.

Поскольку непосредственно наблюдать за ядром невозможно – температуры там сопоставимы с поверхностью Солнца – ключевую роль в открытии сыграли спутники.

Ученые также связывают это явление с так называемым геомагнитным рывком 2017 года – внезапной аномалией в поведении магнитного поля. По мнению Мадсена, изменения в потоке под Тихим океаном могут быть связаны с одновременными изменениями во внутреннем ядре Земли, о чем свидетельствуют данные геодезии и сейсмологии.

Так, после пика активности восточный поток начал ослабевать примерно с 2020 года – что допускает вероятность очередного разворота.

Для обычного человека эти процессы неощутимы и не связаны с землетрясениями или климатом. Однако, как говорится в материале, изменения магнитного поля напрямую влияют на авиационную навигацию, спутниковую связь и системы прогнозирования космической погоды.

