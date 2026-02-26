Военный объяснил, почему Силам обороны крайне важно удержать Степногорск

Недавно вблизи этого населенного пункта Силы обороны Украины улучшили тактическое положение.

Город Степногорск в Запорожской области, вблизи которого Силы обороны Украины улучшили тактическое положение, имеет стратегическое значение как для украинских войск, так и для армии РФ. Об этом в эфире Громадського радіо заявил начальник отделения коммуникаций 65-й отдельной механизированной бригады Сергей Скибчик.

По его словам, Степногорск - это точка, из которой оккупанты могут перерезать логистическую трассу Комышуваха - Таврическое - Орехов, чем создадут огромные проблемы для логистики Сил обороны.

"Поэтому мы прекрасно понимаем, что нам этот населенный пункт нужно удержать. Поскольку в худшем сценарии он позволит россиянам заводить туда артиллерию", - пояснил военный.

Также он напомнил, что от Степногорска до окраин Запорожья всего 18-20 километров, то есть это расстояние, которое способны преодолевать прямые выстрелы из вражеской артиллерии.

"Поэтому Степногорск сегодня у всех на слуху. Он в поле интересов Сил обороны Украины, поскольку позволяет контролировать логистические пути, обезопасить свой тыл - город Запорожье", - подчеркнул Скибчик.

Кроме того, военный рассказал о ситуации на Ореховском направлении. Так, по его словам, враг уже две недели не проводит наступательных действий из-за болота, которое не позволяет использовать тяжелую технику. Но при этом, говорит, происходит инфильтрация малых штурмовых групп, благодаря чему россияне пытаются накапливать ресурсы для возможных штурмовых действий.

Впрочем, отметил Скибчик, такие группы Силы обороны заблаговременно выявляют и уничтожают с помощью дронов и артиллерии.

"Если раньше артиллерия работала по укрытиям и скоплениям живой силы противника, то теперь мы даже работаем по одному или двум российским оккупантам, которые где-то засветились в посадке, чтобы не дать им накопиться", - сказал военный.

Бои в Запорожье

Ранее УНИАН писал о боях в Запорожье. Отмечалось, что российские оккупанты пытаются прорваться на Запорожском направлении, чтобы приблизиться к областному центру. Последним главным препятствием на этом пути является небольшое село Степногорск, которое отчаянно защищают украинские Вооруженные силы.

Накануне стало известно, что украинские бойцы отбили важные позиции под Степногорском. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, важной составляющей спецоперации стало перерезание ключевых логистических артерий противника путем установления огневого контроля над ними.

