На пути стоит дипломатический иммунитет, который имеют первые лица иностранных государств.

Президенту РФ Владимиру Путину сейчас невозможно сообщить о подозрении в причастности к Иловайской трагедии.

Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь, отвечая на вопрос журналистов, может ли быть сообщено о подозрении президенту России Владимиру Путину как верховному главнокомандующему Вооруженных сил России в причастности к расстрелу украинских военнослужащих при выходе из Иловайска.

"По поводу сообщения о подозрении указанному вами лицу здесь нужно сделать два акцента. В соответствии с международным правом, есть определенные функциональные иммунитеты первых лиц государств, к которым относится президент, премьер-министр, министр иностранных дел. Украина является цивилизованным государством и уважает международное право. В то же время мы не сидим сложа руки, мы собираем доказательства для сообщения о подозрении всем тем лицам, которые развязали и ведут агрессивную войну против Украины и причастны к совершению военных преступлений и преступлений против человечности. Если у нас появится возможность сообщения о подозрении любому лицу, мы это сделаем", - сказал Рудь.

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Отвечая на вопрос, означает ли это, что Путину могут сообщить о подозрении после того, как он перестанет быть президентом России, прокурор сказал: "Папка собирается, соответствующие доказательства конечно есть, но существует сложность в расследовании этого дела: это отсутствие доступа к оккупированной территории, это выполнение преступниками указаний, предоставленных с территории других государств".

"Мы делаем всё, работаем в направлении, чтобы все из числа руководства Российской Федерации рано или поздно были привлечены к уголовной ответственности и предстали перед судом за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины", - отметил Рудь.

Как сообщал УНИАН, 6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что вскоре будет рассекречена часть документов относительно следствия по Иловайской трагедии.

Иловайская трагедия - справка УНИАН

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.

Автор: Дмитрий Хилюк