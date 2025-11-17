Осадков в столице 17 ноября не ожидается.

В Киеве погода в начале недели, 17 ноября, будет относительно теплой, а уже со среды ожидается похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +6°, в течение дня воздух прогреется до +10°...+11°. Будет пасмурно, но существенных осадков не ожидается.

Ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 738-743 мм ртутного столба.

Погода сегодня - прогноз на 17 ноября

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +12°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, дождь, ночью +4°, днем +11°.

В Ривне сегодня пасмурно, ночью +4°, днем +11°, дождь.

В Тернополе 17 ноября ночью будет +4°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +11°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +6°, днем +13°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, дождь, ночью +6°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет +6°...+13°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+11°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет ночью +6°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +6°...+13°.

В Одессе 17 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +18°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +12°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+18°.

В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью +9°, днем +14°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +8°, днем +12°.

