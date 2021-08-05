Генпрокурор встретилась с родными тех, кто погиб, пропал или попал в плен во время иловайских событий в августе 2014-го.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что материалы уголовного производства по организации и проведению боевых действий в районе города Иловайск Донецкой области будут рассекречены.

Анонс рассекречивания материалов дела Офис генерального прокурора разместил на своем сайте.

Отмечается, что Венедиктова провела встречу с родными погибших, пленных и без вести пропавших украинских военнослужащих во время иловайских событий в августе 2014 года.

В мероприятии также приняли участие, в частности, представители Службы безопасности Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил, Министерства по делам ветеранов Украины, Верховной Рады Украины и Офиса президента.

Участники встречи обсудили состояние досудебного расследования в уголовном производстве и результаты проведенных комиссионных судебных экспертиз относительно трагических событий.

Венедиктова отметила, что прокуратура сейчас делает шаги, направленные на обеспечение достаточного уровня публичности и открытости результатов расследования Иловайской трагедии.

"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства по организации и проведению боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений. Сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный "Иловайским событиям", где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду", – заявила она.

Отмечается, что расследование Иловайских событий идет по двум направлениям: организация вторжения со стороны Российской Федерации и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией.

В ходе расследования было допрошено более 900 потерпевших и свидетелей, изъято, осмотрено и исследовано более 1 тыс. 600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 - с грифом ограниченного доступа.

На сегодня в производстве сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ и бывшему начальнику Главного управления Генштаба ВС РФ, который сейчас является заместителем министра обороны РФ. Кроме того, на этой неделе к уголовной ответственности привлечены еще два российских генерала, которым сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством. Решается вопрос об объявлении их в розыск.

Начальник "Департамента войны" Офиса генпрокурора Юрий Рудь сообщил, что сейчас в производстве проведены две комиссионные военные судебные экспертизы, к выполнению которых привлечены более 20 ведущих военных специалистов и экспертов, а также более 500 судебно-медицинских экспертиз.

Также в связи с необходимостью выяснения детальных вопросов относительно соответствия руководящим документам действий военных служебных лиц во время планирования и непосредственного выхода из окружения подразделений сил АТО и добровольческих батальонов, а также других вопросов назначена дополнительная судебная военная экспертиза, которая сейчас продолжается.

Материалы о совершении военных преступлений переданы также в офис прокурора Международного уголовного суда.

Во время этой встречи участники также обсудили проблемные вопросы поиска тел погибших и пропавших без вести, получения статуса участника боевых действий тем, кто попал в плен, а также другие аспекты социальной защиты потерпевших и их семей.

Автор: Таня Поляковская