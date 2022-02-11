По мнению Андрея Ермака, следующая встреча состоится "очень скоро".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советники лидеров стран "нормандского формата" не смогли "дойти к общему документу".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата".

"Мы приближаемся к рекорду, который был установлен в Берлине, когда мы здесь провели 12 часов в переговорах. Но мы готовы говорить и 24 часа, чтобы достичь желаемого результата... - прекращения войны и возвращения наших территорий", - подчеркнул Ермак.

По его словам, сегодня все стороны подтвердили, что настроены продолжать эти переговоры и что все заинтересованы в том, чтобы переговоры в "нормандском формате" проходили.

Кроме того, глава ОП отметил, что все были едины в том, что надо разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы.

"Сегодня мы не смогли дойти к какому-то общему документу...", - рассказал он.

"Было бы странно, чтобы во вторую встречу в "нормандском формате" после длительного перерыва мы бы смогли что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня произошло, как произошло", - сказал он.

Представитель Украины подчеркнул, что работа продолжается.

По его мнению, следующая встреча состоится "очень скоро".

"Украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Все подтвердили сегодня, что у нас есть "Минские договоренности" и их надо выполнять", - добавил Ермак.

Как сообщал УНИАН, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата".

Руководитель Офиса президента Украины Ермак сообщил, что эта встреча стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ.

По его словам, главным результатом встречи стала поддержка всеми участниками "нормандского формата" устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.