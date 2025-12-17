Во время штурма россияне задействовали 16 квадроциклов.

На Добропольском направлении россияне пытались осуществить мотопехотный штурм, воспользовавшись туманом, но все для них закончилось неудачно. Об этом в Telegram сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

"Воспользовавшись туманом и плохой видимостью, ВС РФ пытались осуществить мотопехотный штурм в полосе ответственности 1 корпуса НГУ "Азов", - сказано в сообщении.

Он рассказал, что враг задействовал много квадроциклов, пехоты и пытался заехать как можно дальше. Всего во время штурма россияне задействовали 16 квадроциклов, и ни один не добрался до цели.

Командующий НГУ рассказал, что благодаря профессиональной и оперативной реакции Сил обороны Украины, очередное российское наступление завершилось на полпути.

"Еще на подъезде к позициям Сил обороны штурмовая группа оккупантов была разбита. Удачная совместная работа подразделений беспилотных систем, артиллерии и заблаговременное минирование сделали эту попытку штурма максимально неудачной", - подчеркнул Пивненко.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, на Добропольском направлении враг активно проводит штурмовые действия, пользуясь погодными условиями, кроме пехотной компоненты, использует технику.

Военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Корень" рассказывал, что противника много, украинские защитники дают отпор вражеским атакам.

Защитник утверждает, что российские ДРГ, которые заходили осенью, были уничтожены во время ликвидации Добропольского выступления, а затем в городе были проведены стабилизационные действия, и поэтому оккупантов в Доброполье нет.

