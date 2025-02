'Фанатичные перед лицом смерти': солдаты КНДР везут домой жесткие уроки войны, - BI

Россия активно привлекает северокорейцев к массированным штурмам, которые сопровождаются огромными потерями.

Солдаты Северной Кореи демонстрируют высокую решимость и готовность к бою, даже в сложных условиях. Они неумолимы, почти фанатичны перед лицом смерти, хотя их тактика устарела и чрезвычайно жесткая, пишет Business Insider.

Внимание к северокорейским войскам возросло после того, как правитель России Владимир Путин обратился к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну с просьбой о военной помощи. В ноябре прошлого года Пхеньян направил в Курскую область 11 000 солдат, замаскированных под российских военных, которые получили поддельные документы. В основном, это подразделения сил специального назначения, отличающиеся высокой мотивацией и качественной подготовкой.

Российское командование активно привлекает северокорейцев к сложным боевым операциям. Хотя потери значительны, эти действия позволяют армии Ким Чен Ына приобретать опыт ведения современной войны.

Участие северокорейских военных в войне

Это самое большое военное привлечение Северной Кореи к иностранному конфликту за последние 80 лет. Business Insider пообщался с экспертами и проанализировал открытые данные разведки, чтобы оценить влияние участия северокорейских сил.

Украинские и южнокорейские разведывательные службы сообщили, что в Россию были направлены элитные подразделения Пхеньяна, в частности 11-й корпус, также известный как "Корпус Шторма". Эти войска специализируются на проникновении в тыл, диверсиях и ликвидациях целей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что северокорейские войска "высоко мотивированы, хорошо обучены" и "храбрые". Пентагон также подтвердил их боеспособность, назвав их "относительно хорошо дисциплинированными, компетентными силами".

По словам украинских военных, которые столкнулись с ними на поле боя, северокорейцы действуют быстро, мастерски владеют стрелковым оружием и не колеблются вступать в бой, несмотря на значительные потери. У некоторых из них были найдены дневники с надписями, посвященными Ким Чен Ыну.

"Они, как лица, более опытные как солдаты, более дисциплинированные как солдаты, более готовые сражаться как солдаты, чем некоторые источники предполагали, когда их впервые туда отправили", - отметил Джозеф Бермудес, эксперт по вооруженным силам Северной Кореи в Центре международных и стратегических исследований.

Стратегия КНДР

Северокорейская армия является одной из крупнейших в мире, имея около 1,2 миллиона солдат. Ее военная культура базируется на жестких дисциплинарных принципах и бескомпромиссном выполнении приказов. Это усложняет ситуацию для украинских военных, особенно в районе Курска, где активность российских войск значительно возросла. Украина потеряла значительную часть территории в этом регионе, что еще больше истощает Силы обороны.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Пхеньян может расширить свою военную поддержку России, направив дополнительные войска и технику.

Несмотря на заявления Киева, что российские и северокорейские военные пытаются скрыть потери своих солдат, в частности через уничтожение тел, Пхеньян официально отрицает свое участие в войне.

Тактика "человеческой волны"

Россия активно привлекает северокорейцев к массированным штурмам, которые сопровождаются огромными потерями. Белый дом заявил, что "очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры рассматривают эти войска как расходный материал и отдают им приказы безнадежно атаковать украинскую оборону".

Ранее в Вашингтоне описывали северокорейских военных как "очень индоктринированных, которые совершают нападения, даже когда понятно, что эти нападения бесполезны".

По словам украинских солдат, северокорейцы умело действуют против дронов и используют тактику "человеческой волны", бросаясь в массированные атаки. Они избегают плена, предпочитая взорвать себя или застрелиться, чем сдаться врагу.

Это соответствует подходу северокорейских спецподразделений, где военных учат беспрекословно выполнять приказы, даже если они предполагают самопожертвование. Бермудес отметил, что "отказ от приказа или бегство с поля боя могут привести к репрессиям в отношении семей солдат".

"Вы учитесь на практике"

Западные аналитики указывают, что война стала для Северной Кореи возможностью изучить современную боевую тактику. Несмотря на значительные потери, Москва предоставляет своим союзникам доступ к передовым технологиям, в частности боевому применению дронов, артиллерии и бронетехники.

"Было замечено, как солдаты участвовали в легких пехотных операциях времен Второй мировой войны - один человек открывал огонь противника (в данном случае это беспилотники), чтобы найти цель, а другие пытались нейтрализовать цель", - сказал Майкл Мэдден, эксперт Центра Стимсона.

Institute for the Study of War прогнозирует, что если уровень потерь останется таким же, 11-тысячный контингент Северной Кореи может быть уничтожен или выведен из строя до апреля. Уже сейчас потери оценивают в около 4 000 человек.

Несмотря на это, Пхеньян может считать такие жертвы оправданными, ведь его военные получают бесценный опыт современной войны. "Это темная версия концепции "вы учитесь на практике"", - отметил Мэдден. "Нам понадобятся дальнейшие инциденты и взаимодействия, чтобы сделать более обоснованные наблюдения относительно того, корректируют ли они свою тактику".

Бермудес подытожил: "Они приносят эти уроки домой самым тяжелым способом: проливают за них кровь".

Северокорейские войска на Курщине: важные новости

Накануне несколько западных СМИ сообщали, что РФ отвела северокорейские войска с линии фронта. В частности The New York Times пишет, что их не видели на линии боестолкновения уже около двух недель.

В то же время представитель ССО полковник Александр Кондратенко в комментарии "Украинской правде" подтвердил эту информацию. Он добавил, что вероятной причиной могли стать большие потери среди бойцов из КНДР.

