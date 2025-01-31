В ССО подтвердили, что войска КНДР исчезли с фронта на Курщине, - СМИ

Вероятно, войска КНДР отошли из-за больших потерь в результате боевых столкновений с украинскими силами.

Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что в течение трех недель в Курской области РФ не фиксируют присутствие северокорейских войск. Об этом заявил представитель ССО полковник Александр Киндратенко в комментарии "Украинской правде".

"Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти", - сообщил Киндратенко.

Войска КНДР исчезли с фронта - что известно

Как сообщал УНИАН, Северная Корея направила свои лучшие войска на помощь России в войне против Украины. Но после нескольких месяцев тяжелых потерь они были сняты с линии фронта.

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The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников пишет, что солдаты КНДР не появлялись на фронте уже около двух недель.

По информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, всего за три месяца численность северокорейских войск сократилась вдвое. Украинские бойцы, которые сражались против северокорейцев, отзываются о них как о свирепых воинах. Однако дезорганизация в их рядах и несогласованность действий с российскими подразделениями быстро привели к росту потерь.

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