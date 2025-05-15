Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре

Переговоры проходят в президентском комплексе в столице Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган начали встречу в Анкаре. Об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на пресс-секретаря главы Украины Сергея Никифорова.

Отмечается, что после прибытия в Анкару Зеленский заявил о том, что согласует с Эрдоганом дальнейшие шаги по мирным переговорам.

Как пишет агентство Anadolu, переговоры проходят в президентском комплексе в столице Турции.

Видео дня

Напомним, что ранее Зеленский после прибытия в Турцию раскритиковал уровень российской делегации, назвав ее "бутафорской". Он добавил, что от Украины в Турцию прилетела делегация самого высокого уровня.

Переговоры в Турции - важные новости

Ранее в Reuters писали, что российский диктатор Владимир Путин отправил на переговоры в Турцию людей, которые не являются ключевыми игроками. Например, у советника главы Кремля Владимира Мединского нет строгих полномочий для принятия решений.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин точно не поедет на переговоры в Турцию. Переговоры с участием российской делегации перенесены на вторую половину дня, поделилась спикер МИД РФ Мария Захарова.

Вас также могут заинтересовать новости: