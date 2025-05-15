Лидер является самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых популярных автомобилей в мире.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Германии в 2025 году подтвердил доминирование Volkswagen, а также продемонстрировал успехи электромобилей, сообщает Focus2Move.

По состоянию на апрель самым популярным автомобилем в Германии является Volkswagen Golf. Он остается лидером рынка, несмотря на падение продаж на 33,5% в годовом исчислении.

Отметим, что Golf является самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых продаваемых автомобилей в мире. Эта модель (в разных итерациях) выпускается с 1974 года. Всего на сегодняшний день продано более 35 миллионов этих автомобилей.

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На второй и третьей позициях нового рейтинга также находятся автомобили Volkswagen - кроссоверы T-Roc и Tiguan соответственно.

ТОП-10 самых популярных автомобилей на немецком рынке:

Volkswagen Golf (-33,5%) Volkswagen T-Roc (+8.1%) Volkswagen Tiguan (+9.4%) Volkswagen Passat (+0.5%) Skoda Octavia (-11.7%) BMW X1 (+40.8%) Seat Leon (+4.4%) Opel Corsa (+12.2%) Volkswagen ID.7 (+1208.4%) BMW 5 Series (+78.5%)

Продажи автомобилей - главные новости

В мае УНИАН сообщал, что рейтинг самых продаваемых авто в мире в этом году возглавила Toyota Corolla. В первом квартале 2025-го было продано более 244 тысяч таких авто.

На второй позиции расположился компактный кроссовер Toyota RAV4. Также в тройку попал американский пикап Ford F-Series.

Также ранее стало известно, что в первом квартале этого года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тыс новых легковых авто. Лидерами украинского рынка оказались автомобили Renault Duster и Toyota RAV4.

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