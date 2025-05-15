Путин показал свое нежелание отходить от каких-либо жестких требований к Украине, акцентировали в издании.

Есть риск того, что Россия может затянуть на все лето переговоры относительно войны в Украине, попытавшись начать новое наступление и уклоняясь от призывов США и Европы к немедленному и безусловному прекращению огня. Об этом свидетельствует самая последняя тактика затягивания приговоров со стороны главы Кремля Владимира Путина, пишет The Washington Post.

"Путин идет по тонкой грани: он старается избежать обвинений в провале мирных переговоров, одновременно создавая условия для того, чтобы Трамп в будущем мог прекратить поставки оружия и разведданных Украине, если прогресса в переговорах не будет", - говорится в статье.

Переговоры 15 мая в Турции

В издании напомнили, что украинская и российская делегации 15 мая прибыли в Турцию. Однако, до сих пор остается неясным, состоятся ли первые прямые переговоры Украины и России с весны 2022 года, поскольку РФ заявила, что направит только делегацию низкого уровня из заместителей министров и экспертов.

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"Приезд Путина изначально казался маловероятным, но Кремль выдержал драматическую двухдневную паузу, отказавшись раскрыть свою команду, в то время как Трамп продолжал намекать во время своей поездки по странам Персидского залива, что он может сделать крюк, если посчитает, что "это будет полезно", - говорится в публикации.

Также указывается, что Администрация Трампа также повысила значимость присутствия США на переговорах, направив в Турцию специальных посланников Стива Уиткоффа и Кита Келлогга.

Путин же, как отмечается, похоже, понизил уровень переговоров, которые он сам предложил, снова показав свое нежелание отходить от каких-либо жестких требований, которые Россия выдвигала к Украине в течение многих лет.

"Шансы на мирный исход в этом раунде резко упали после того, как Путин объявил о своих переговорщиках. Если что-то кардинально не изменится [в четверг], что маловероятно, то этот "состав переговорщиков" является сигналом того, что Путин выбрал войну вместо деэскалации", - сказал российский политолог Владимир Пастухов.

Переговоры в Стамбуле: делегация и цель России

Напомним, поздно вечером 14 мая стало известно, что Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной в Турции 15 мая. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как отмечали в FT, судя по всему, Россия стремится продолжить переговоры с того места, на котором они остановились весной 2022 года в Турции. Тогда российскую делегацию тоже возглавлял Мединский.

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