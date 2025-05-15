В ряде областей будет лишь +8...+13 градусов.

16 мая погода в Украине снова будет напоминать апрельскую. Во многих областях пройдут дожди и местами станет еще холоднее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферный фронт обусловит периодические дожди на севере, западе и в Винницкой области. Остальная территория воздержится от существенных осадков", - сообщила она.

По прогнозу синоптика, холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винницкая область, здесь ожидается лишь +8...+12 градусов. Немного теплее будет в западных областях, +10...+14 градусов. В большинстве центральных областей +15...+19 градусов, а в южной части и в восточных областях ожидается самая теплая погода, +15...+21 градус.

Видео дня

Погода в Киеве

В столице, по прогнозу Наталки Диденко 16-го мая ожидается ощутимое снижение температуры воздуха: против сегодняшних +16 градусов завтра предполагается едва +9...+11 градусов. Также в столице будет идти дождь.

"Одевайтесь завтра тепло!" - посоветовала эксперт по погоде.

Когда в Украине станет теплее - прогноз

Ранее Наталья Диденко сообщала, что влажная погода с периодическими дождями в Украине еще продлится. "Несмелое потепление", по ее словам, ожидается только после 20-го мая.

Вас также могут заинтересовать новости: