Иран готов пообещать больше никогда не создавать ядерное оружие.

Иран готов пойти на ряд уступок по своей ядерной программе, если США снимут со страны экономические санкции. Об этом сообщил главный политический, военный и ядерный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в комментарии для NBC News.

По его словам, Иран готов пообещать больше никогда не создавать ядерное оружие, избавиться от запасов высокообогащенного урана, согласиться обогащать уран только до уровней, необходимых для гражданского использования, а также допустить международных инспекторов к наблюдению за этим процессом. В обмен на это Тегеран требует немедленно отменить все экономические санкции.

Шамхани заверил, что если эти условия будут выполнены, Иран в этот же день подпишет соглашение.

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"Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как они говорят, то, конечно, мы сможем улучшить отношения", - добавил он.

Тем не менее Шамхани выразил разочарование тем, что администрация президента США Дональда Трампа регулярно угрожает Ирану. Он назвал эти угрозы "сплошной колючей проволокой".

Помимо этого советник верховного лидера Ирана уверен в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может попытаться сорвать сделку.

Ядерная сделка между США и Ираном - важные новости

Напомним, что в апреле в Риме прошел новый раунд непрямых переговоров между США и Ираном относительно ядерной сделки. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, по этому вопросу есть продвижение вперед.

Кроме того, Аракчи говорил о том, что достижение соглашения по своей ядерной программе с США возможно, если Вашингтон "будет реалистичным". Он считает, что Вашингтон должен продемонстрировать серьезность своих намерений.

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