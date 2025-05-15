На Гуляйпольском направлении захватчики проводят перегруппировку.

На юге Украины самой сложной является ситуация на Новопавловском направлении, где российские оккупанты рвутся к административной границе Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. По его словам, на этом направлении оккупанты ежесуточно осуществляют 25-27 штурмов. Россияне проводят массированные штурмы малыми группами пехоты, привлекая к этим атакам бронетехнику и мотоциклетную технику:

"Со всех сил пытается прорваться к административной границе с Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областями. Пытается вклиниться в линию нашей обороны возле населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка, Привольное, Зеленое Поле".

Он добавил, что на Гуляйпольском направлении захватчики перебрасывают на передовые позиции личный состав своих штурмовых групп, вскоре там также начнется активизация.

Видео дня

"Кроме того, там противник постоянно применяет авиацию, наносит удары неуправляемыми ракетами по населенным пунктам... На Ореховском направлении сегодня определенная активизация. Противник не оставляет попыток прорваться и захватить плацдарм, чтобы влиять на Запорожье и взять под контроль логистические пути, которые идут из Запорожья на восток", - рассказал Волошин.

По его словам, на Приднепровском направлении противник пытается взять под контроль островную зону. Спикер добавил, что сейчас Силы обороны минируют якорными речными минами соответствующие участки Днепра, чтобы противник уменьшил попытки форсирования и количество разведывательно-поисковых и диверсионных действий.

Ситуация на фронте

Как писал УНИАН, ранее в Силах обороны юга говорили, что захватнические войска Российской Федерации хотят отрезать украинские подразделения от логистических путей на Ореховском направлении.

Согласно последним данным украинского аналитического проекта DeepState, российским оккупантам удалось продвинуться в Донецкой области, оккупировав населенный пункт Новое.

Ранее западные СМИ сообщали, что Москва активно готовится к новому наступлению в Украине. Так, россияне перебрасывали в главные горячие точки фронта дополнительные силы.

Вас также могут заинтересовать новости: