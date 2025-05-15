У него инновационная micro-LED матрица, а диагональ каждой панели 22 дюйма

LG продемонстрировала необычную разработку – прототип первого по-настоящему безрамочного телевизора, который может разделяться на два отдельных. У него micro-LED матрица, а диагональ каждой панели 22 дюйма.

Как сообщает TechRadar, секрет лежит в новой архитектуре microLED и точной стыковке панелей, благодаря чему создается иллюзия цельной картинки. При этом между дисплеями не заметно ни миллиметра шва – ни визуально, ни на ощупь.

Технология microLED не только обеспечивает идеальные черные цвета, высокую яркость и точную цветопередачу по сравнению с аналогами, но и отличается долговечностью, отсутствием выгорания и возможностью контролировать яркость и цвет каждого пикселя отдельно.

Видео дня

LG отмечает, что каждая панель имеет разрешение 480×540 пикселей (шаг пикселя – 0.783 мм) и частоту обновления 48-144 Гц. Их можно объединять в любом количестве, создавая дисплеи произвольного размера и формы.

Даты релиза и цены нет – пока это прототип.

Напомним, 30 июня 2025 LG отключит серверы, отвечающие за облачные обновления своих смартфонов. После этой даты установить новую версию Android или патчи безопасности от Google будет невозможно.

Как УНИАН уже рассказывал, в течение 2025 года выйдет пять телефонов под брендом Nokia, после чего легендарный бренд умрет навсегда.

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