Кличко: Столица дополнительно выделяет на потребности сил безопасности и обороны еще полмиллиарда гривен

Помощь силам безопасности и обороны от Киева будет увеличена еще на 500 млн грн. За соответствующее решение сегодня должен проголосовать Киевсовет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня депутаты должны рассмотреть изменения к программе "Защитник Киева" и увеличить помощь армии еще на 500 млн грн", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что раньше, с начала года, столица уже направила из бюджета на потребности сил безопасности и обороны 5,5 млрд грн.

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Таким образом, за неполных 5 месяцев общая сумма помощи защитникам из бюджета Киева составляет 6 миллиардов гривен.

Также Кличко сообщил, что сегодня планируется принять решение о выплате компенсации на аренду жилья для киевлян, чьи дома пострадали от российских ударов.

"Киевсовет должен внести изменения в бюджет столицы и в городскую целевую программу "Турбота", чтобы, в частности, киевляне, чье жилье пострадало от обстрелов, могли на время восстановления их домов арендовать жилье", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Киев выделил на помощь силам обороны 10 млрд грн.