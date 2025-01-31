Северокорейцы могут вернуться после прохождения дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их размещения.

Северная Корея направила свои лучшие войска на помощь России в войне против Украины. Но после нескольких месяцев тяжелых потерь они были сняты с линии фронта. Как пишет The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников, солдаты КНДР не появлялись на фронте уже около двух недель.

По информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, всего за три месяца численность северокорейских войск сократилась вдвое. Украинские бойцы, сражавшиеся против северокорейцев, отзываются о них как о свирепых воинах. Однако дезорганизация в их рядах и несогласованность действий с российскими подразделениями быстро привели к росту потерь.

"По словам украинских чиновников и военнослужащих, с момента прибытия на поле боя северокорейские солдаты были предоставлены сами себе, наступая с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь, чтобы перегруппироваться или отступить", - пишет NYT.

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В то же время американские чиновники заявили, что решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может быть не постоянным:

"По их словам, не исключено, что северокорейцы могут вернуться после прохождения дополнительной подготовки или после того, как русские придумают новые способы их размещения, чтобы избежать таких больших потерь".

Как отмечает издание, скорее всего, у Ким Чен Ына есть свои мотивы для помощи России в Курске. По данным американских чиновников, он надеется, что в будущем Путин отплатит ему за это, предоставив помощь в реализации ракетных программ Северной Кореи и дипломатическую поддержку в ООН.

Солдаты КНДР в Украине

Ранее некоторые западные СМИ сообщили, что Северная Корея может прислать дополнительные силы в поддержку РФ. Отмечается, что это может произойти на фоне больших потерь северокорейских войск в Курской области.

Также сообщалось, что Северная Корея планирует передать России более 100 артиллерийских систем для применения на фронте. Эти системы изначально создавались для уничтожения войск Южной Кореи.

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