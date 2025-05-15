Садовод и телеведущий Дэвид Домони рассказал, как ухаживать за орхидеями, чтобы они не только радовали глаз, но и дважды цвели.

Орхидеи считаются прихотливыми растениями, особенно для начинающих. Частая ошибка избыточный полив, который может привести к гниению корней и грибковым заболеваниям

Самым популярным для выращивания дома является фаленопсис, или орхидея-бабочка. Как пишет Express, цветение может длиться от двух до шести месяцев, а повторное - наступает обычно через 8–12 месяцев. Но многие не знают, что сделать, чтобы орхидея зацвела во второй раз. В итоге у них остаётся только голый стебель.

Дэвид Домони поделился простыми приёмами, как ухаживать за орхидеей после цветения, чтобы добиться новых цветов.

Видео дня

Как заставить орхидею цвести второй раз - совет

После окончания цветения Домони советует сделать аккуратную обрезку.

"Найдите на стебле небольшие утолщения - это узлы. Отсчитайте второй узел снизу и обрежьте стебель чуть выше него. Часто из этого места появляется новый побег с цветами", - говорит садовод.

по его словам, правильная обрезка может дать орхидее "второе дыхание" и привести к повторному цветению.

Как поливать орхидею - правила

Поливайте орхидею только тогда, когда её корни становятся серебристо-серыми. Лучше всего на полчаса поставить горшок в воду, затем хорошо дать стечь лишней влаге.

Держите орхидею в светлом месте без прямого солнца. Идеально подойдёт ванная, где есть окно. Это помещение даёт нужную влажность и тепло.

Вас также могут заинтересовать новости: