Чем больше беспилотников, тем качественнее воюют украинские военные и меньше несут потерь в живой силе.

Чем больше дронов, тем качественнее воюют украинские военные и, соответственно, несут меньшие потери в живой силе.

Об этом заявил военный эксперт, ветеран морской пехоты Юрий Микуляк в эфире Киев24. Он отметил, что война с Россией роботизирована и поэтому высокоточные боеприпасы, дроны повышают эффективность боевых действий.

"Сейчас у кого преимущество в дронах, тот и побеждает. Россияне выпускают миллионы дронов, обучают для них операторов. И в нужный момент, где надо прорвать линию обороны, они туда со всего фронта забирают лучших операторов БПЛА, дают им определенное количество этих "птичек" и они прорывают наш фронт", - рассказал о ситуации Микуляк.

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Он отметил, что Украине надо тоже наращивать армию дронов.

"Если раньше мне на 2 км линии фронта нужно было посадить в окопы почти роту бойцов, которые обеспечивали ее защиту, то сейчас мне нужно на 5 км 6 экипажей дронов, у которых в день будет 100-150 "птичек" с собой. А 6 экипажей это, как минимум, в 1 экипаже 3-4 дронара. Вот 6 экипажей смогут держать 5 км. Если раньше 5 км держали целым батальоном, а батальон это 500-800 человек, то сейчас можно держать такую линии фронта 5-6 экипажами БПЛА", - подчеркнул Микуляк.

В то же время, по его словам, чтобы Украина могла поставить точку в войне и вернуть оккупированные территории, надо иметь не только миллион дронов, но и достаточное количество высокоточных ракет радиусом 300-700 км, ракет радиусом 300-350 км, а также снаряды для артиллерии.

Выпуск дронов в Украине

Недавно советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что Украина производит гораздо меньше FPV-дронов, чем способна. Однако заметил, что наша страна уже "достигла точки, когда произвести больше - уже не цель". Камышин говорит, что сейчас надо уделить больше внимания тому, какие мы именно дроны закупаем, как быстро они попадают на фронт, и как они применяются. Речь идет о частотном планировании, и применении тепловизионных, ночных, дронов на оптоволокне и тому подобное.

По словам оператора БПЛА из Сил беспилотных систем Украины Димка Жлуктенко, Украина выпускает больше типов БПЛА, чем РФ. Созданию все новых типов БПЛА способствует огромная отечественная беспилотная промышленность с сотнями компаний, которые производят широкий спектр различных моделей. Россия же сосредоточилась на выпуске нескольких типов дронов, но в большом количестве.

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