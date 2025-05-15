Например, у Мединского нет строгих полномочий для принятия решений.

Российский диктатор Владимир Путин отправил в Турцию на переговры с Украиной помощников и заместителей министров, у которых нет полномочий принимать какие-либо решения.

Таким образом, как отметил Reuters, Путин отверг вызов украинского президента Владимира Зеленского приехать туда и встретиться лично.

В воскресенье Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, на что Зеленский ответил, что будет ждать его. "Но после того, как мир несколько дней гадал о планах Путина, Кремль поздно вечером в среду назвал делегацию, в которую Путин не входил", - написало издание.

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Российскую делегацию, назначенную Кремлем, возглавляет советник кремлевского правителя Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра обороны, заместитель министра иностранных дел и глава военной разведки ГРУ.

Источник, участвовавший с украинской стороны в переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, сказал, что у Мединского, который тогда также возглавлял российскую команду, нет строгих полномочий для принятия решений.

"Самое главное, что люди, которые фактически будут сидеть за столом, не являются ключевыми игроками", - сказал источник.

Эстония заявила, что Путин нанес Украине "пощечину", отправив команду переговорщиков низшего звена.

Переговоры должны проходить во дворце Долмабахче - именно его выбрала российская сторона. Там уже собрались журналисты и воцарился хаос. Однако, когда именно начнуться переговоры остается неясным. Сначала была информация от росСМИ о том, что встреча начнется в районе 10:00, но ее опроверг украинский чиновник, отметив, что не было достигнуто соглашения о том, когда она может начаться.

Переговоры в Стамбуле

На сегодня намечены переговоры Украины и РФ об окончании войны. После того, как стало известно, кого кремлевский повелитель отправляет на них, надежды на прорыв развеялись.

Зеленский уже прибыл в Анкару для переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Там украинский президент заявил, что Россия отправила в Турцию "бутафорскую" делегацию. Украинская делегация решит, что будет делать дальше, после встречи президентов Украины и Турции.

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