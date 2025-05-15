Российские топ-чиновники противоречат сами себе в соседних предложениях.

Россия не согласна на прекращение огня в Украине, но агрессоры все равно - Европа и Украина. Такое циничное заявление, выступая на заседании "Дипломатического клуба", сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Видео выступления публикует сайт ведомства.

"Ни Берлин, ни Париж, ни Брюссель, ни Лондон не хотят мира на Украине", - заявил Лавров и тут же отверг предложение о прекращении боевых действий, предложенное Украиной, США и Европой. По его словам, прекращение огня якобы нужно для подготовки Украины к продолжению боевых действий.

При этом Лавров сослался на еще прошлогоднюю "позицию" Москвы о том, чтобы не заключить временное перемирие и тем самым не дать Украине "накачаться" оружием.

Видео дня

Вместе с тем прямой отказ от прекращения огня не помешал Лаврову обвинить Запад в том, что он "нарывается" на противостояние с Россией. Единственный, кого похвалил глава российского МИДа, это Трамп. Хаос, устроенный новым президентом во внутренней и внешней политике США, Лавров назвал "возвращением к нормальности". Также представитель агрессора порадовался, что при Трампе с Россией снова начали разговаривать.

Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя для ТАСС предложение президента Украины Владимир Зеленского о прямых переговорах с Путиным в Турции, заявил, что российский диктатор не планирует посещать Стамбул в ближайшее время. По словам Пескова, Путин поставил задачи и определил переговорную позицию отправленной в Турцию делегации, а теперь будет ждать докладов от них.

Переговоры в Турции

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Владимир Зеленский вызвал Путина на прымые очные переговоры в Турции на 15 мая. Накануне стало известно, что помимо самого Зеленского в Анкару должны были поехать глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. То есть максимально представительная делегация.

Однак с российской стороны делегация оказалась совершенно бутафорской. На переговоры не поехал не только Путин, который единолично принимает все важные решения в РФ, но даже его главные подчиненные. В составе делегации не было ни одного министра, а только их замы и различные консультанты. Аналитики отмечают, что отправленная Путиным делегация не может принимать вообще никаких решений.

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