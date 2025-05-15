Предупреждение будет действовать две ночи подряд.

Во Львове на две ночи подряд объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"16 мая ночью и утром сильный заморозок 0...-2°", - говорится в прогнозе.

Во Львовской области температура упадет до 0°...-5°. Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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Также заморозки на Львовщине ожидаются и 17 мая. Во Львовской области на почве будет 0°...-3°, а в самом Львове ожидается до 0°...-2°. Из-за этого введен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 16 мая

В пятницу, 16 мая, погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления.

По Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Ночью сильный заморозок 0 - 5°. Днем температура повысится максимально до 8 - 13° тепла.

Во Львове также ночью ожидаются заморозки до 0 - 2°, а днем температура не поднимется выше 10 - 12° тепла.

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