По словам ее спикера, не стоит рассчитывать на перемирие в ближайшее время.

Российские оккупанты по сути уже начали летнюю наступательную операцию, говорит спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин.

"Все видели тех делегатов, которых они отправили на переговоры в Стамбул. Это какие-то ноунеймы и воспринимать это серьезно, как мне кажется, не стоит. Но пусть, мы все стремимся к миру. Никто так не хочет мира, как украинские военные..." - сказал он в эфире телемарафона.

Военный напомнил, что россияне ни разу не придерживались обещаний о прекращении огня - обычно они манипулируют или готовятся к новым атакам. Как добавил спикер, имитация переговоров - это привычный инструмент захватчиков:

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"Сейчас оккупанты накапливают силы. Фактически летняя наступательная операция врага началась и рассчитывать на то, что в ближайшее время будет перемирие, я бы не стал".

Он также рассказал, что возле Липцов на Харьковщине сейчас обострение - противник пошел на штурм с использованием бронетехники. Украинские защитники уничтожили ее и мотоциклы, а затем перешли к ликвидации пехотных групп, которые спешились.

Ситуация на фронте

Как писал УНИАН, сегодня в Государственной пограничной службе сообщили, что войска оккупантов пытаются небольшими группами заходить на Сумщину, чтобы накопиться и расширить там зону боевых действий.

Кроме того, сейчас захватнические силы Российской Федерации пытаются расширить свои действия в Черниговской и Харьковской областях.

А в Силах обороны юга говорят, что армия России рвется к административной границе Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

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