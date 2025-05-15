Известный украинский певец откровенно рассказал об изменах: 'Я не горжусь своими ошибками'

Украинский артист Игорь Целип в интервью УНИАН рассказал о самых болезненных сторонах шоу-бизнеса, изменах, обесценивании, сравнении с Максом Барских, и о брате, ради которого он не сдался.

Игорь, мы с вами общаемся уже не впервые, однако мы никогда не затрагивали тему вашей личной жизни. Все же, у вас немало поклонниц. Вы сейчас в отношениях или ваше сердце свободно?

Мое сердце занято - музыкой, семьей, тем, что дает смысл. А романтические отношения... Если есть - то я не о них, я в них.

Сейчас пары, которые казались самыми крепкими в шоу-бизнесе, расстаются. Например, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик, Елена Светлицкая с мужем, лидер "Без Обмежень" с женой, Виктор Розовый... Кстати, жена Виктора призналась, что они разводятся из-за измен. Были ли в вашей жизни измены - со стороны партнеров или, возможно, даже с вашей стороны?

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Были. И это очень сложные вещи. Когда изменяют тебе - больно, когда изменяешь сам - стыдно. Но все это - опыт, который меняет. Я никогда не идеализировал ни себя, ни других.Измена - не всегда о страсти или обмане, иногда это о внутренней усталости, о неспособности быть искренним до конца. Я не горжусь своими ошибками, но и не открещиваюсь от них. Я - живой. И я учусь.

Какую самую большую глупость вы сделали ради любви?

Любил. Любил того человека, которого не стоило любить.

Ходили слухи, что вы разошлись со своей девушкой из-за шоу-бизнеса. Насколько это правда?

Шоу-бизнес - не причина. Это только фон. Если любовь настоящая - она выдержит и сцену, и гастроли. Но бывает, что люди просто перестают быть в унисон.

Приходилось ли вам выбирать между карьерой и отношениями?

Да, не раз. И самое тяжелое - когда понимаешь, что карьера дает уверенность, а отношения - тепло. Но не всегда возможно держать и то, и другое одновременно. Я учился балансировать.Но иногда весы качались. И каждый раз я спрашивал себя: кем я хочу быть - успешным артистом или счастливым человеком? Лучше всего, когда эти вещи не противоречат друг другу. Но так бывает редко.

Ваша музыка в последнее время звучит иначе - больше боли, глубины. Это следствие каких-то личных переживаний?

Да. Я не умею петь выдуманное. В каждой ноте есть что-то, что болело, горело, держалось внутри. Песни стали моим способом дышать, когда тяжело.

Кстати, вы и Виталий Козловский начинали с "Караоке на Майдане". Какое ваше отношение к тому, что он выплатил долги Игорю Кондратюку и получил вторую волну славы?

Мы действительно оба начинали с "Караоке на Майдане", но лично не знакомы. Я видел его выступления еще тогда, когда сам только мечтал о сцене, и для меня он был определенным символом того, что мечты могут осуществляться.Это была эпоха, когда многие таланты открывали себя через подобные форматы, и тот опыт, хоть и разный у каждого, объединял многих молодых артистов.

Относительно ситуации с долгами и новой волной популярности - я считаю, что это сильный поступок. Выплатить старые обязательства, взять на себя ответственность, даже после стольких лет - это говорит о зрелости и внутренней силе.В мире шоу-бизнеса не так много примеров, когда кто-то способен признать ошибки и честно их исправить. Думаю, именно поэтому Виталик получил новую волну поддержки от фанатов. Украинская аудитория сегодня стала очень чувствительной к искренности. И она всегда чувствует, когда артист настоящий. Это заслуживает уважения.

Как вы относитесь к тому, что поклонники сравнивали вас внешне с Максом Барских?

Да, были такие комментарии, мол, имею сходство с Максом Барских. Меня это не обижает - наоборот, это интересно.Барских - успешный артист, и если внешне где-то есть параллели, то пусть. Но я всегда стремился быть собой, не подражать никому - ни в музыке, ни в стиле, ни в подаче.Каждый артист должен пройти свой путь и найти свою уникальность, и я не исключение. Думаю, со временем слушатели начали различать, где Игорь Целип, а где кто-то другой. И это самое важное для меня - быть узнаваемым благодаря своей музыке, своим ценностям и своему пути, а не схожести с кем-то.

Был ли момент, когда хотелось просто исчезнуть - из инфопространства, со сцены, от всего?

Да. Был момент, когда не хотелось не то что петь - даже говорить. Все утомляло. Люди, свет, запросы, даже собственное имя. Хотелось просто поехать в деревню, к маме, где пахнет печкой, где никто не спрашивает, сколько у тебя просмотров.Но потом я понял: нельзя исчезать, если можешь кому-то быть опорой. Даже когда сам едва стоишь. И тогда держишь себя - не потому, что хочешь, а потому, что кто-то на тебя смотрит.

Как вы реагируете на хейт? Читали о себе что-то действительно оскорбительное?

Конечно, читал. Все мы читаем. Иногда - улыбаюсь. Иногда - задумываюсь. Но был комментарий, который запомнился: "Он играет из себя глубокого, а на самом деле - пустой". Меня это тогда ударило.Потому что именно в тот период я как раз был наиболее истощенным, наиболее настоящим. Но потом понял: люди видят ровно столько, сколько сам готов показать. Иногда им легче поверить в красивую обертку, чем в настоящую рану.

В нашем прошлом разговоре вы рассказали о брате с ДЦП. Как сейчас чувствует себя ваш брат?

Он стабилен, насколько это возможно. Его состояние - это как погода: бывает легче, бывает тяжелее. Но мама рядом всегда. Он - мое сердце. Его глаза говорят больше, чем некоторые песни.Его смех - это моя награда. И каждый мой успех - это часть того, чтобы он имел лучшие условия, лучшую поддержку. Он - причина, почему я не сдался.

Есть ли у вас враги среди звезд? С кем бы точно не сели за один стол?

Не люблю слово "враги". Есть люди, с которыми мы очень разные в ценностях. Но враждовать - не мой путь.

Мне вставляли палки в колеса. Это часть пути. Но я не соревнуюсь. Я просто иду. И тихо убираю те палки с дороги.

Правда ли, что некоторые артисты платят за просмотры и эфиры на ТВ, и насколько это распространено?

Правда. Это есть. И это очень распространено. Но в длинную - выживает не хайп, а глубина. И зритель это чувствует.

Почему, на ваш взгляд, некоторые певцы с нулевым вокалом - в топах?

Потому что сегодня шоу иногда побеждает содержание. Есть образ - есть хайп. Но я видел, как те же "топы" не выдерживают живого выступления. Люди начинают это чувствовать. Потому что музыка - это не только звук, а вибрация правды. И она или есть, или нет.

Вы верите, что шоу-бизнес в Украине действительно "очистился" с началом большой войны?

Немного, но не до конца. Все еще есть фальшь, есть шоу. Но война обнажила ценности - и это главное. Люди стали видеть глубже.

Также вы рассказывали, что вам поступают угрозы от россиян из-за вашей поддержки Украины. Как вы реагируете на это?

Да, к сожалению, угрозы были. После того как я начал активно выкладывать свои песни в TikTok, поддерживать украинский язык, традиции, заявлять о своей позиции, начали появляться комментарии от россиян, личные сообщения с угрозами, оскорблениями.Был даже момент, когда я серьезно задумался, не заблокировать ли аккаунт. Но потом понял - это как раз и есть показатель того, что я делаю все правильно. Молчание - это то, чего они хотят. А мне молчать нечего и нечего.

Я пою, потому что люблю свою страну. Я несу украинское, потому что вырос в семье, где ценили свою землю, язык, песню. Моя позиция - сознательная, крепкая и несокрушимая.Если они думают, что могут запугать меня угрозами - они просто не знают, кто такие украинцы. Наоборот, каждая такая попытка меня запугать придает мне еще больше уверенности, что я на своем месте.