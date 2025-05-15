Спрос на иностранную валюту в России упал до самого низкого уровня с момента введения санкций в отношении Московской биржи.

Российский рубль подскочил до самого высокого уровня по отношению к доллару за последние два года. Этому способствовали запланированные переговоры между Москвой и Киевом в Турции.

Издание Bloomberg пишет, что в этом году рубль получил поддержку благодаря оптимизму в отношении возможного окончания войны РФ против Украины. Также наблюдаются признаки ослабления внутреннего спроса на иностранную валюту, говорится в сообщении Банка России.

Рубль поднялся до 80,22 за доллар на местном рынке, что стало самым высоким показателем с 31 мая 2023 года, согласно данным Банка России.

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Помимо ожиданий улучшения геополитической ситуации, росту курса способствовали стабильное предложение валюты со стороны экспортеров и высокие процентные ставки, по данным центрального банка. Банк РФ сохранил рекордно высокую ключевую ставку, пытаясь сдержать инфляцию, что создало благоприятные условия для укрепления национальной валюты.

Спрос на иностранную валюту в России постепенно снижается и уже упал до самого низкого уровня с момента введения санкций в отношении Московской биржи и прекращения торгов долларом и евро, говорится в отчете Центробанка.

Продажи иностранной валюты, связанные с экспортом, снизились всего на 2%, несмотря на значительное падение цен на нефть, что говорит о том, что экспортеры продолжают конвертировать выручку в рубли стабильными темпами, говорится в сообщении Центрального банка.

На глобальном внебиржевом рынке рубль в этом году показал рекордный рост более чем на 40%, обогнав даже золото как самый доходный актив.

Переговоры России и Украины 15 мая в Турци - главные новости

13 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая в Анкаре вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будет ждать прибытия Владмира Путина для прямых переговоров. При этом он указал, что договариваться о прекращении огня должен только с Путиным.

14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной в Турции. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В свою очередь Зеленский назвал российскую делегацию "бутафорской".

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