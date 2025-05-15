Стоимость евро будет зависеть от мировых торгов этой валюты.

На следующей неделе на валютном рынке особых изменений не произойдет: действие режима "управляемой гибкости" позволяет избегать резких валютных всплесков. В то же время рынок не является статичным: изменения курсов происходят ежедневно - как вверх, так и вниз.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, сейчас отсутствуют угрозы для каких-то стремительных валютных изменений.

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"Что касается соотношения курса евро к доллару, то и здесь не будет сенсаций: как и на прошлой неделе основные колебания этих валют будут происходить в коридорах 41,4-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро. То есть разница между этими двумя валютами скорее всего останется в пределах 6 гривень", - сказал эксперт.

Он отметил, что на рынке стоимость евро будет зависеть от мировых торгов этой валюты, зато курс доллара больше будет зависеть от планов и действий регулятора по поддержанию баланса между спросом и предложением.

Основные показатели валютного рынка с 19 по 25 мая, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,4-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн;

еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Несмотря на мощное давление внешних и военных обстоятельств, как, например, поиск механизмов наступления мира и завершения активной фазы войны, хода боевых действий, ситуация на рынке будет зависеть преимущественно от экономических факторов. Именно поэтому можно ожидать относительную стабильность и прогнозируемость курсовых изменений. Рынок надежно защищен от любых разрушительных нежелательных явлений", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс евро в обменниках составляет 46,75 грн/евро, а курс продажи - 46,55 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 15 мая подорожал на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 15 копеек и составляет 46,95 гривни за евро.

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