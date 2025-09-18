Это произошло в ответ на предоставление Пхеньяном войск и боеприпасов России, чтобы она могла продолжать войну против Украины.

Северная Корея получила от России ядерный реактор для развития своего подводного флота, утверждает разведка Южной Кореи, пишет Newsweek .

Издание сообщило, что направило электронное письмо в министерства обороны и иностранных дел России с просьбой о комментарии. При этом, посольство Северной Кореи в Пекине не ответило на запрос о предоставлении ответа по этому поводу.

Примечательно, что в 2024 году Россия и Северная Корея заключили стратегическое партнерство, которое обязывает обе стороны оказывать взаимную военную помощь.

В публикации утверждается, что Пхеньян предоставил войска и боеприпасы для поддержки войны Кремля в Украине в обмен на военное оборудование из Москвы.

Издание добавляет, что кроме развития ядерной и ракетной программ, Северная Корея усиливает свои военно-морские силы, строя атомную подводную лодку с управляемыми ракетами и два эсминца водоизмещением 5000 тонн. Это делается для того, чтобы противостоять США и Южной Корее, которые имеют превосходящие военно-морские силы.

Отмечается, что в отличие от дизель-электрических подводных лодок, атомные подводные лодки имеют практически неограниченную выносливость, скорость и дальность плавания. Издание добавляет, что единственным ограничением их эксплуатации являются запасы продовольствия.

В статье указывается, что США и Россия являются одними из немногих стран, которые эксплуатируют подводные лодки этого типа.

Издание рассказало, что газета the Korea JoongAng Daily ссылаясь на слова нескольких представителей южнокорейского правительства в среду, 17 сентября, сообщила, что в первой половине года Россия поставила Северной Корее "два-три модуля для атомных подводных лодок", включая реактор.

Кроме этого, другие модули включали турбину и систему охлаждения, которые также являются основными компонентами ядерной силовой установки подводной лодки.

Причем, эти модули не были изготовлены заново, их взяли из выведенных из эксплуатации российских атомных подводных лодок.

Издание со ссылкой на южнокорейских чиновников рассказало, что Россия сначала не хотела предоставлять Северной Корее технологию атомных подводных лодок и современные истребители, о которых та просила с прошлого года, но в конце концов согласилась это сделать.

Россия и КНДР: детали сотрудничества

Ранее УНИАН сообщал, что представительство Северной Кореи при ООН заявило, что положение о владении страной ядерным оружием навсегда закреплено в высшем и основном законе государства, поэтому это решение стало необратимым. В то же время в КНДР раскритиковали стремление США к денуклеаризации. В КНДР назвали это "провокационным актом" вмешательства во внутренние дела страны. Отмечается, что Северная Корея считает свое ядерное оружие "неизбежным вариантом" защиты страны от ядерных угроз со стороны США.

Также мы писали, что военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что резкое снижение количества солдат из Северной Кореи на фронте в составе российских оккупационных войск может быть связано с условиями соглашения, подписанного со страной-агрессором. Эксперт добавил, что после подписания совместного соглашения между Северной Кореей и Россией, Корея взяла на себя обязательства помогать России в случае вторжения. Ступак добавил, что украинскую операцию в Курской области в КНДР расценили как вторжение, поэтому отправили своих солдат. На других фронтах - на Запорожском, на Покровском, на Сумском направлениях военных из КНДР не наблюдается.

