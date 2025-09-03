Сейчас Украина в лучшем случае может запускать до 10 авиационных бомб в сутки, рассказал Павел Нарожный.

Накануне стало известно, что Украина начала оснащать истребители МиГ-29 вооруженным отечественным аналогом российского комплекта УМПК, который называют КАБом. И это может изменить ситуацию на фронте. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил Павел Нарожный - основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт.

"Враг сбрасывает 120-150 авиационных бомб ежесуточно. Мы даже близко не приблизились к этому количеству. У нас, в лучшем случае, до 10 штук в сутки. И надо довести как минимум до 100 штук. И здесь надо понимать, что у нас есть недостаток боеприпасов к артиллерии. А авиационные бомбы, они рассчитаны на уничтожение передовых позиций россиян. И когда мы наконец получим достаточное количество авиационных бомб - ситуация на фронте может очень сильно измениться", - сказал Нарожный.

Он добавил, что нельзя сравнивать эту авиационную бомбу с французскими высокоточными боеприпасами HAMMER. Поскольку разработка Франции значительно технологичнее, имеет реактивный двигатель и может лететь на расстояние более 200 километров.

"Это (украинская авиабомба, - УНИАН) более простая разработка, ее можно сравнивать с JDAM, GBU, американскими более простыми. Которые просто сбрасывают и они планируют под действием гравитации, а не из-за помощи реактивного двигателя. Но установить туда реактивный двигатель - это относительно простая будет доработка, возможно будет и такое развитие. Больше, чем уверен, что мы эту разработку сможем освоить", - добавил Нарожный.

Он также отметил стоимость такого боеприпаса, которая может составлять 25 000 долларов за единицу. По словам эксперта, это "очень дешево".

"Американские разработки компании стоят примерно так же, 20-22 тысячи стоит JDAM. У нас на складах есть огромное количество этих авиационных бомб. Здесь речь идет и о фугасных и о кассетных. Очень много их разных у нас на складах лежит и мы можем применять в огромных количествах", - пояснил Нарожный.

Украинские КАБы: что известно

Накануне аналитики Defense Express заметили истребитель МиГ-29, вооруженный бомбой с отечественным аналогом российского комплекта УМПК, так называемым КАБом. Эксперты отмечают, что это может свидетельствовать о более широкой адаптации этого вооружения на более массовый самолет.

О том, что Украина разрабатывает свой аналог российского МПК, стало известно в июне. Тогда украинский КАБ мог осуществлять планирующий полет на 60 километров. При этом украинский боеприпас имеет преимущество - им называли потенциально большую точность, чем у российских аналогов.

