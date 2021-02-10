Сейчас ситуация с безопасностью в районе российско-украинского конфликта на Донбассе ухудшается из-за увеличения количества российских вооруженных провокаций и нарушений режима тишины.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что окончательное урегулирование российско-украинского конфликта остается все еще достаточно далекой перспективой.

Читайте такжеСтали известны имена погибших в результате подрыва на Донбассе военныхОб этом он сообщил в Facebook по результатам заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Стефанчук отметил, что рассказал участникам заседания о текущей ситуации на Донбассе.

«Нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны агрессора, ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и продолжающаяся милитаризация Азово-Черноморского региона продолжают подрывать безопасность Украины и всего региона. Несмотря на определенные положительные тенденции, окончательное урегулирование российско-украинского конфликта остается все еще достаточно далекой перспективой», - подчеркнул он.

Первый заместитель председателя ВР констатировал, что сейчас ситуация с безопасностью в районе российско-украинского конфликта на Донбассе ухудшается из-за увеличения количества российских вооруженных провокаций и нарушений режима тишины.

Ситуация на Донбассе

22 июля 2020 года участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля 2020 года.

Однако боевики с тех пор постоянно нарушают режим тишины. Очередное обострение ситуации наблюдается в феврале. В частности, оккупанты проводят минирование территорий. Для обстрелов украинских позиций используют снайперов. Кроме этого, регулярно обстреливают военных из гранатометов и другого вооружения.

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Автор: Константин Гончаров