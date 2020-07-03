Оккупанты на Донбассе днем выпустили уже более 220 мин и снарядов, погибла 80-летняя мирная жительница (видео)

В Зайцево погибла женщина в результате обстрела оккупантов.

За текущие сутки потерь среди военных Вооруженных сил Украины от обстрелов российских оккупантов на Донбассе нет.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

В частности, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские воины без промедления реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия.

Читайте такжеОбстановка на Донбассе резко обострилась – Минобороны

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» самая высокая огневая активность наблюдалась на рассвете. Вблизи Новотошковского террористы применили артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-миллиметровые минометы и ручные противотанковые гранатометы. Также запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм агрессор применил неподалеку от Пивденного, Железного, Шумов, Орехово и Хутора Вольного.

Кроме того, в начале суток из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали и украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного. Это же вооружение агрессор использовал и вблизи Авдеевки, добавив к обстрелам еще и минометы 120-го и 82-го калибра и стрелковое оружие. Во время обстрела Авдеевки одна из мин разрушила дачный дом. От произошедшего пожара загорелось и соседнее здание.

Также на подступах к Каменке и Старогнатовке террористы применили по оборонным укреплениям украинских бойцов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В штабе напомнили, что на рассвете вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь и по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов калибра 82 мм погибла 80-летняя местная жительница Елена Михова.

В общем, с начала суток террористы выпустили в сторону украинских позиций более 220 мин и снарядов. "По имеющейся информации сегодня в рядах Объединенных сил потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сводке.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram