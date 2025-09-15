Он признал, что украинцы имеют актуальный опыт сопротивления российской армии в сбивании беспилотников.

Польские антидронные команды пройдут обучение у украинских операторов с целью защиты от будущих атак со стороны России, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет The Guardian.

По словам Сикорского, учения будут проходить в центре НАТО, который находится на территории Польши, поскольку там условия безопаснее, чем в самой Украине.

"Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими дронами, а также гораздо более глубокий и более актуальный опыт сопротивления российской армии", - отметил глава МИД Польши.

Он добавил, что Запад должен учитывать, что именно украинские специалисты будут обучать польские подразделения противостоять России, а не наоборот.

Польша и Украина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Западу стоит подумать о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины. По мнению Сикорского, технически как страна ЕС и НАТО, она бы могла это сделать, но это решение Польша не может принимать самостоятельно, только вместе со своими союзниками. Также он предложил создать скоординированный подход против российского теневого флота в Балтийском море. Сикорский добавил, что если бы хотя бы один из этих российских кораблей затонул в Балтийском море, это была бы "экологическая катастрофа невиданных масштабов".

Также мы писали, что тысячи поляков записываются на добровольные военные учения из-за растущей угрозы со стороны России. Глава Центрального военного центра набора Польши Гжегож Вавжинкевич поделился данными, что за первые семь месяцев 2025 года более 20 тысяч поляков записались на добровольное военное обучение. До конца текущего года, по его словам, военную подготовку должны пройти около 40 тысяч добровольцев.

