Проект такого масштаба требует значительных финансовых обязательств, отметил обозреватель.

В США наконец-то объяснили озвученную ранее "ошеломляющую" стоимость американского истребителя F-35 в 2,1 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на заявление Управления совместной программы F-35 (JPO) пишет обозреватель, экс-аналитик разведки в частном секторе Исаак Сейтц в своей статье для 19FortyFive.

"F-35 Lightning II уже много лет является предметом разногласий. Критики утверждают, что проект слишком дорог для того, что предлагает самолет, в то время как другие решительно его защищают", - говорится в публикации.

Как отмечается, в JPO пояснили, что оценка программы F-35 в размере 2,1 триллиона долларов, которая появилась прошлой весной, является всеобъемлющей цифрой, охватывающей 94 года закупки в конечном итоге 2456 самолетов. Цена включает разработку, модернизацию и модификацию, запасные части, эксплуатационные расходы, персонал, предприятие-депо и даже топливо, а также иностранные инвестиции.

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Автор акцентировал, что в JPO пролили больше света на вопрос, почему программа F-35 стоит так дорого. Указывается, что есть три фактора, влияющие на это:

F-35 - одна из крупнейших закупок отдельных авиационных систем Министерством обороны США в недавней истории. Планируется в конечном итоге закупить около 2000 единиц. Эти единицы необходимо производить, оснащать и поддерживать в течение всего срока службы, и по ходу дела их нужно будет усовершенствовать.

Программа F-35 уже долгое время находилась в разработке, и это привело к довольно большим расходам.

Программа F-35 планировалась на протяжении почти столетия. Это делает программу одной из крупнейших по масштабу и охвату, а также требует управления, разработки и поддержания.

"Стоимость - это не только цена самолета; это указатель, показывающий, насколько обширен и всеобъемлющ проект. Естественно, проект такого масштаба требует значительных финансовых обязательств. Инфляция также является молчаливым фактором, стоящим за стоимостью… Около 1 триллиона долларов из этой суммы зависит от инфляционных эффектов за эти годы", - добавил обозреватель.

Он согласился с тем, что программа F-35 страдает от перерасхода средств, технических проблем и задержек, что ставит под сомнение ее общую ценность. Однако, при этом Сейтц напомнил, что F-35, возможно, является самым передовым самолетом в мире на данный момент.

"Я считаю, что F-35 - стоящая инвестиция для США. Хотя он немного отклоняется в сторону дороговизны, как отмечает JPO, это один из самых продолжительных и комплексных проектов, которые Министерство обороны осуществляло в современной истории", - констатировал он.

Напомним, ранее военный обозреватель, экс-сержант и уорент-офицер спецназа армии США Стив Балестриери высказывал мнение, что F-35 стоит своих денег:

"Это самый технологически продвинутый истребитель в мире… Цена не привлекательна, но она того стоит. Эти расходы будут снижаться по мере того, как все больше союзников будут покупать F-35".

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