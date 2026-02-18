Российские оккупанты используют 'Шахеды' для переноса FPV-дронов, - Флеш

Флеш советует всем экипажам зенитных дронов обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах".

Во вторник, 17 февраля, появилось видео, подтверждающее, что россияне переносят FPV-дроны с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед", сообщил в своем Telegram-канале советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов.

В частности, он написал, что если недавно только рассматривал такое развитие событий, то уже есть доказательства, что враг использует эту тактику.

"Недавно я написал, что заводское крепление для переноса ФПВ на "Молнии" и "Гербере" является плохим знаком. Сегодня у меня есть первое видео подтверждение переноса ФПВ на "Шахеде". Уже знаю, что "Шахед" переносит два FPV", - поделился Флеш.

Советник министра обороны Украины обратился ко всем экипажам зенитных дронов с советом обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах".

"Я прошу все подразделения ВСУ принять информацию о новых рисках к сведению", - говорится в его сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что российское командование поставило своим подразделениям задачу до 24 февраля 2026 года, то есть годовщины полномасштабного вторжения, продемонстрировать "захват" более десяти украинских населенных пунктов. По данным украинской разведки, подразделениям РФ приказано зайти в ряд населенных пунктов, чтобы установить там российский флаг и зафиксировать это на видео или фото. После этого они могут покинуть эту территорию. Волошин отметил, что речь идет о населенных пунктах в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Также мы писали, что обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушниров предположил, что Россия изменила тактику ударов по Украине. Враг пытается наносить массированные удары ракетами и дронами по двум или трем направлениям, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны страны. Кушникович пояснил, что в 2023-2024 годах Россия распределяла свои средства на очень большое количество целей, а теперь только на нескольких - двух или трех. Эксперт добавил, что украинская разведка способна по достаточно четким маркерам увидеть начало подготовки к тому или иному массовому удару благодаря спутниковой разведке или разведке партнеров.

