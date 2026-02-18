Даты Великого поста определяются наперед, и в этом году он начинается рекордно рано за последние 8 лет.

Великий пост – это главный период подготовки к Пасхе у православных. В это время верующие больше молятся, размышляют о своей жизни и отказываются от развлечений. Считается, что так они очищаются духовно и становятся ближе к Богу.

Разберемся, откуда пошла эта традиция, что можно есть в Великий пост и сколько он длится.

Что такое Великий пост – история и религиозное значение

Великий пост берет свое начало в раннем христианстве. Тогда верующие отказывались от еды и развлечений, чтобы очиститься и подготовиться к Пасхе.

В Библии рассказывается, как Иисус Христос 40 дней провел в пустыне (Мф. 4:1–11, Лк. 4:1–13). Он молился, постился и боролся с искушениями, показав пример духовной силы и непоколебимой веры.

Эти 40 дней стали временем покаяния, очищения и духовного роста, когда верующие могут сблизиться с Богом и подготовиться к Пасхе.

Так что когда начинается Великий пост, важно не только начать ограничивать себя в еде, но и меньше развлекаться, больше молиться, читать духовную литературу и ходить в церковь. Для многих верующих это время, чтобы поработать над собой, стать более милосердными и внимательными к другим людям.

Когда Великий пост в 2026 году – что можно есть в это время

Великий пост 2026 года у православных будет длиться с 23 февраля по 11 апреля. Эти даты выбраны не случайно, а в связи с тем, что Пасха 2026 года отмечается 12 апреля, а пост традиционно заканчивается днем ранее.

Так можно посчитать, сколько длится Великий пост – получается 48 дней. И тут часто возникает закономерный вопрос – почему пост 48 дней, если Иисус был в пустыне 40?

Дело в том, что пост на самом деле считается по замысловатой церковной системе.

Сначала идут 5 полных недель и 5 дней шестой недели (до пятницы) – это 40 дней так называемой Святой четыредесятницы.

Потом отмечается Лазарева суббота и Вербное воскресение, и с седьмого понедельника до субботы длится Страстная неделя, посвященная воспоминанию последних дней земной жизни Христа.

Всего выходит 48 суток, которые включают 40 дней, символизирующих молитву Христа в пустыне и 8 дней условной "подготовки" к Пасхе.

Меню на Великий пост – что можно, а что нельзя есть

Во время поста существуют ограничения в еде. Нельзя есть пищу животного происхождения и во всем нужно соблюдать умеренность, не переедать.

Вот основные правила:

• Нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, а также пить алкоголь и есть сладкое, в составе которого есть продукты животного происхождения (например, желатин).

• В будни многие едят только после определенного времени, а иногда соблюдают "сухоядение" – употребляют только хлеб, овощи, фрукты и пьют воду.

• Можно есть овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, орехи и семена.

• По субботам и воскресеньям, а также в некоторые дни памяти святых (если они приходятся на будни) разрешается употреблять растительное или оливковое масло и вино.

Впрочем, ограничения в посте могут быть смягчены для определенных категорий людей, таких как беременные, дети, пожилые, больные и занятые тяжелым физическим трудом.

Это не считается нарушением, поскольку в христианстве праздники созданы для человека, а не человек для праздников.

Когда можно рыбу в Великий пост 2026

В основном, рыбу с костями нельзя есть во время Великого поста. Но есть два исключения:

• На Благовещение (25 марта) разрешается есть рыбу, так как это большой праздник.

• В Вербное воскресенье, которое отмечается перед Страстной неделей, тоже можно есть рыбу.

В остальное время рыбу обычно не едят, но некоторые считают, что морепродукты без костей (например, креветки) есть можно.

