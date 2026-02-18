Мирные переговоры в Женеве: Виткофф заявил о 'значительном прогрессе'

Обе стороны согласились доложить лидерам и продолжить работу над соглашением.

США провели третью серию трехсторонних переговоров с участием Украины и России. Специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" по итогам встречи.

Встречи состоялись на территории Швейцарской Конфедерации. Американская сторона поблагодарила швейцарские власти за организацию и гостеприимство во время переговоров, отметил Виткофф в социальной сети X.

По его словам, инициатива Трампа собрать за столом переговоров обе стороны войны уже принесла "значительный прогресс". В Вашингтоне подчеркнули, что продолжают работать над прекращением боевых действий и достижением договоренностей.

"Обе стороны согласились информировать своих соответствующих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения", – отметил спецпредставитель.

Подробности обсуждаемых предложений пока не раскрываются. Официальные комментарии Киева и Москвы по результатам третьего раунда переговоров пока ограничены.

Переговоры в Женеве – первые детали

Ранее секретарь СНБО и глава украинской делегации на мирных переговорах в Женеве Рустем Умеров поделился, что после совместной части на трехсторонних переговорах работа в группах по направлениям продолжилась.

В то же время журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два осведомленных источника сообщил, что переговоры между Украиной, США и Россией зашли в тупик. Причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским.

