'Несправедливо': Зеленский заявил, что Трамп чрезмерно давит на него

Президент подчеркнул, что украинцы не поддержат отказ от территорий на референдуме и призвал зафиксировать нынешнюю линию фронта как возможную основу для мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп оказывает на него чрезмерное давление, пытаясь ускорить завершение почти четырехлетней войны между Киевом и Москвой.

В интервью американскому изданию Axios Зеленский подчеркнул, что считает "несправедливым" то, что Трамп публично призывает Украину к уступкам, тогда как аналогичные требования не звучат в адрес России.

"Я надеюсь, что это только его тактика, а не решение", – заявил Зеленский в интервью, которое было записано по телефону во время переговоров украинских, российских и американских представителей в Женеве.

Ранее Трамп дважды намекал, что именно Киев должен сделать шаги для успеха мирного процесса. "Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я вам говорю", – сказал он журналистам на борту президентского самолета Air Force One.

В то же время Зеленский подчеркнул, что его личные контакты с американскими переговорщиками – спецпосланцем Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером – проходят во взаимоуважении и без подобного давления.

"Мы уважаем друг друга", – отметил Зеленский, добавив, что он "не такой человек", чтобы легко сдаваться под давлением.

Мирное соглашение – Украина отклоняет уступки по Донбассу

Напомним, что в этом же интервью Зеленский категорически отверг возможность согласиться на требование Москвы об аннексии всего Донбасса. По его словам, даже если такой план вынести на референдум, украинцы его не поддержат.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... мне, они не простят Соединенным Штатам", - заявил Зеленский.

Он добавил, что украинцы "не могут понять, почему" их должны просить отказаться от дополнительных территорий.

В то же время глава государства вновь высказался за возможность замораживания войны по нынешней линии фронта.

