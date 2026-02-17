18 февраля зима ударит по Украине с новой силой

Практически по всей стране пройдут осадки, местами сильные и с осадками, а также усилится ветер.

В среду, 18 февраля, в Украине станет теплее, но осадки и ветер не дадут почувствовать повышение температуры. Практически по всей стране пройдет снег, особенно сильные осадки ожидаются в центральных областях. При повышении температуры снег будет мокрый и с дождем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -14°, днем -8°, снег.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -8°, днем +1°, небольшой снег

В Луцке будет пасмурно, ночью -13°, днем -5°, небольшой снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -13°, днем -5°, небольшой снег.

В Тернополе 18 февраля ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -9°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -8°, днем -1°, небольшой снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +6°, пасмурно.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -9°, днем -1°, снег.

В Виннице завтра будет -11°...-2°, пасмурно, снег.

В Житомире в среду ночью будет -13°, днем -6°, пасмурно, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -15°...-5°, пасмурно, снег.

В Черкассах завтра ночью -8°, днем -1°, пасмурно, снегопад.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сильный снег с дождем.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...+1°. сильный снег с дождем.

В Одессе 18 февраля - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°, сильный снег с дождем.

В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, снег с дождем.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°, сильный снег с дождем.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -16°, а днем -7°, пасмурно, снегопад.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -6°, днем +1°, снег с дождем.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, снег с дождем.

В Симферополе в среду будет пасмурно, дождь, +3°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -4°, днем +1°, снег с дождем.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -4°, днем 0°, снег с дождем.

18 февраля - праздник, приметы погоды

18 февраля - памяти святого Льва, папы Римского. По приметам, если в этот день теплая погода, то сильных морозов до конца зимы не будет.

