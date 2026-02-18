Зеленскому предстоит столкнуться с наихудшим выбором после угроз Трампа, - Bloomberg

Украине, возможно, придется принять предложенные условия или продолжать борьбу без американских ракет противовоздушной обороны, обмена разведданными и сетей связи.

Отношение президента США Дональда Трампа к переговорам России и Украины в Женеве и его последние резкие заявления в адрес Киева свидетельствуют о том, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре может оказаться перед одним из самых сложных своих выборов.

Как пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, на переговорах в Женеве директор российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев должен был встретиться отдельно с посланниками Трампа, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Задача Дмитриева, грубо говоря, состоит в том, чтобы определить цену, которую администрация готова заплатить за принуждение Киева к капитуляции", - отмечает обозреватель.

При этом ранее Путин формулировал свои требования настолько явно допускающими возобновление войны, что Трамп не мог бы принять их, не выглядя при этом марионеткой России. Однако сейчас появился новый фактор – время, поскольку приближаются промежуточные выборы в США.

В результате Зеленский может вскоре столкнуться с тем нелегким выбором, который он предсказывал еще в ноябре, когда США впервые представили ему российские требования в форме 28-пунктного плана. Выбор заключался в том, чтобы принять сделку или столкнуться с очень тяжелой зимой, и Зеленский выбрал второе, от чего Украина и страдает с тех пор, пишет Чемпион:

"Теперь угроза, содержащаяся в предупреждениях Трампа, предполагает еще худший исход: принять предложенные условия или продолжать борьбу без американских ракет противовоздушной обороны, обмена разведданными и сетей связи, которые делают возможной эффективную оборону против все еще грозной военной машины России".

Как отмечает аналитик, украинцы, похоже, готовы смириться с потерей оккупированных территорий в обмен на гарантии мира и безопасности после четырех лет изнурительной войны. Но неясно, согласятся ли они на условия, выдвинутые Москвой, когда Трамп предложит Украине провести референдум и выборы в мае, чтобы к июню вступило в силу перемирие. Россия продолжает требовать, чтобы Киев согласился на ограничение своих вооруженных сил и уступил города, составляющие основные линии обороны Украины на востоке, а также чтобы гарантии безопасности были лишены содержания, связанного с членством в НАТО.

"Быстрое урегулирование ситуации с Украиной может достичь этого можно только путем поощрения вторжения Путина и принуждения Киева к принятию неприемлемого, и мира не последует", - подытожил он.

Переговоры в Женеве - последние новости

США провели в Женеве третью серию трехсторонних переговоров с участием Украины и России. Официальные комментарии Киева и Москвы пока ограничены.

В то же время спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" по итогам встречи.

Однако, по данным СМИ, переговоры в политической группе в Женеве "зашли в тупик". Источники отметили, что причиной этого стали позиции, высказанные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским.

