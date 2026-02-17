Оккупантам приказали 'захватить' более 10 сел до 24 февраля: Волошин раскрыл названия

Речь идет об установке флагов РФ в этих населенных пунктах и обязательной фото- и видеофиксации.

Российское командование поставило своим подразделениям задачу до 24 февраля 2026 года – годовщины начала полномасштабного вторжения – продемонстрировать "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Об этом рассказал "Телеграфу" спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. Он отметил, что по данным украинской разведки, подразделениям РФ приказано зайти в ряд населенных пунктов, установить там российские флаги, зафиксировать это на видео или фото, после чего – покинуть территорию.

В перечень, в частности, входят Новоселовка, Алексеевка, Александроград, Новоалександровка, Воскресенка, Орестополь, Терновое, Зеленый Гай, Андреевка, Клевцово, Отрадное, Братское. Также в список РФ вошли Терноватое и Придорожное, где попытки установить триколоры уже фиксировались.

Речь идет о районах на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.

Как отмечает спикер Сил обороны юга, цель таких действий – не закрепление на местности, а создание информационного эффекта. Российские оккупанты должны продемонстрировать якобы контроль над территорией, чтобы усилить позиции Москвы на возможных переговорах о завершении войны.

Эта тактика уже получила неофициальное название – "флаговтыки". Вражеские группы заходят в населенный пункт, быстро снимают видео с триколором и покидают его. В некоторых случаях такие группы уничтожаются украинскими силами.

Таким образом, речь идет о попытке создать медийную "картинку" вместо реального продвижения и удержания территорий.

Напомним, украинские военные записали видео у стелы к поселку Терноватое Запорожской области, который удалось зачистить от россиян. По словам одного из бойцов, россияне иногда выкладывают в сеть свои "победы на час".

Речь шла о проникновении в тыл ВСУ и проведении съемок, которые якобы подтверждают "захват" определенного населенного пункта. Однако Терноватое удалось зачистить от российских захватчиков, некоторые оккупанты были взяты в плен.

