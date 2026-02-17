Гороскоп на 18 февраля по картам Таро: Козерогам - разочарование, Тельцам - уверенность

Этот день принесет важный разговор некоторым знакам.

Составлен гороскоп на 18 февраля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Этот день может принести изменения, которые не сразу будут восприняты положительно. Однако не следует реагировать эмоционально, а больше доверяйте собственным ощущениям.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Видео дня

Ваша карта – "Тройка Мечей". Возможен неприятный разговор или осознание, которое сначала заденет за живое. Не избегайте болезненной правды – она сможет очистить пространство для чего-то лучшего. Если возник конфликт, не накапливайте обиды, а проговорите все спокойно и без обвинений. День удачно подходит для завершения токсичных историй. Дайте себе право на эмоции, но не принимайте решений быстро. Совсем скоро вы поймете, что все сделали правильно.

Телец

Ваша карта – "Королева Жезлов". В среду Тельцы будут излучать уверенность, даже если внутри сомневаетесь. Используйте этот день для самопрезентации, важных встреч или продвижения идей. Главное – не приуменьшайте собственные достижения. Все вокруг видят вас ярче, чем вам кажется. Также позаботьтесь о внешнем виде и осанке, таким образом внутреннее состояние укрепится автоматически. Вдохновляйте других, но не забывайте о своих потребностях.

Близнецы

Ваша карта – "Десятка Жезлов". Вы можете чувствовать перегрузку, как будто на плечах слишком много ответственности. Подумайте, какие обязанности можно делегировать или отложить. Сейчас важно не героизировать там, где можно попросить помощи. День требует продуманного распределения сил. Лучше сначала завершить одно важное дело, вместо того чтобы начинать несколько новых. Облегчение почувствуется благодаря структуре.

Рак

Ваша карта – "Туз Кубков". Сердце Раков открывается для новых чувств или более глубокого понимания себя. Это может быть начало романтической истории или восстановление тепла в уже существующих отношениях. Позвольте себе быть уязвимыми – в этом ваша сила. День подходит также для творчества и заботы о себе. Сделайте что-то, что наполняет душу, а не только выполняет обязанности.

Лев

Ваша карта – "Четверка Мечей". Время сделать паузу, даже если кажется, что сейчас не до отдыха. Переутомление может повлиять на решения, которые придется принимать. Если есть возможность – уменьшите темп и полностью восстановите силы. День благоприятен для планирования, а не для активных действий. Спокойствие, чтение любимой книги или объятия любимого человека продуктивнее всего на свете. А еще прогулки на свежем воздухе придадут энергии.

Дева

Ваша карта – "Семерка Кубков". Перед Девами будет несколько вариантов, но не все они реалистичны. Поэтому будьте осторожны и не поддавайтесь красивым обещаниям без конкретики. Составьте список плюсов и минусов, чтобы избежать разочарований. Этот день требует трезвого мышления. Выберите для себя один путь и не распыляйте внимание. Таким образом ваша цель будет достигнута быстрее, чем вы думали. А еще не позволяйте окружающим критиковать ваши планы – вы сами знаете, как лучше.

Весы

Ваша карта – "Король Пентаклей". Финансовая стабильность выходит на первый план. Весы способны принять ответственный шаг, который укрепит будущее. Возможно, вы получите предложение о новом проекте или командировке. День также удачен для крупных покупок, которые давно откладывали, или обсуждения семейного бюджета. Подумайте, на что стоит отложить средства, чтобы позволить себе больше. Вы очень близки к своей мечте.

Скорпион

Ваша карта – "Восьмерка Мечей". Вы можете чувствовать ограничения, хотя на самом деле большинство из них – только в вашей голове. Проанализируйте, что именно вас сдерживает: страх, сомнение или чужое мнение. День подходит для пересмотра убеждений. Сделайте одно действие вопреки страху – это ослабит его влияние. Скорпионы сами хозяева своего счастья, поэтому больше верьте в себя. А еще не бойтесь экспериментов – они сделают вас сильнее.

Стрелец

Ваша карта – "Туз Жезлов". Новое вдохновение или идея могут вспыхнуть неожиданно. Лучше запишите все, что приходит в голову в течение среды – среди этого есть перспективная мысль. День благоприятен для старта, а не для завершения чего-либо. Сделайте первый шаг сразу, даже если он маленький. Искра требует действия. Ваш пыл пойдет на пользу. Есть вероятность, что совсем скоро к вам придет безумный успех и признание.

Козерог

Ваша карта – "Пятерка Кубков". Возможно разочарование, но не все потеряно. Вместо того, чтобы фокусироваться на неудаче, посмотрите, что осталось ценного. День учит принятию и отпусканию. Не закрывайтесь от поддержки, даже если хочется побыть в одиночестве. Новые возможности появятся после внутренней очистки. Не забывайте, что вы сделали все, что от вас зависело. Теперь стоит довериться судьбе и идти вперед.

Водолей

Ваша карта – "Шестерка Пентаклей". Возможно, кто-то нуждается в вашей поддержке, или наоборот – пришло время принять помощь. В среду не пытайтесь все тянуть самостоятельно. День благоприятен для взаимной поддержки в работе или в личных отношениях. Ваш любимый человек также сможет стать надежным плечом в проблемных вопросах. Главное – будьте искренними и говорите прямо обо всем, что беспокоит. Эмоциональное состояние Водолеев может колебаться, но ближе к вечеру все наладится.

Рыбы

Ваша карта – "Колесо Фортуны". События могут измениться быстрее, чем вы ожидаете. Не сопротивляйтесь изменениям – они ведут к новому этапу. Если появится шанс, используйте его без лишних сомнений. День напоминает о цикличности жизни. Однако стоит принять движение как часть пути. Также нужно больше времени проводить с единомышленниками, которые станут мотиваторами для вас.

Вас также могут заинтересовать новости: