18 февраля в Киеве навалит еще больше снега

В среду, 18 февраля, в Киеве будет холодная и ветреная погода с осадками. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до -11°, а днем столбики термометров покажут -8°. Ожидается пасмурная погода, во творой половине дня - со снегом.
Ветер усилится до 7-12 м/с, что добавит ощущение холода. Атмосферное давление пониженное, 741-744 мм ртутного столба.
Погода 18 февраля
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -8°, днем +1°, небольшой снег
В Луцке будет пасмурно, ночью -13°, днем -5°, небольшой снег.
В Ривне завтра пасмурно, ночью -13°, днем -5°, небольшой снег.
В Тернополе 18 февраля ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно, снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -9°, днем -1°, снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -8°, днем -1°, небольшой снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +6°, пасмурно.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью -9°, днем -1°, снег.
В Виннице завтра будет -11°...-2°, пасмурно, снег.
В Житомире в среду ночью будет -13°, днем -6°, пасмурно, снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -15°...-5°, пасмурно, снег.
В Черкассах завтра ночью -8°, днем -1°, пасмурно, снегопад.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сильный снег с дождем.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...+1°. сильный снег с дождем.
В Одессе 18 февраля - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°, сильный снег с дождем.
В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, снег с дождем.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°, сильный снег с дождем.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +5°, пасмурно, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -16°, а днем -7°, пасмурно, снегопад.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -6°, днем +1°, снег с дождем.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, снег с дождем.
В Симферополе в среду будет пасмурно, дождь, +3°...+11°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -4°, днем +1°, снег с дождем.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -4°, днем 0°, снег с дождем.