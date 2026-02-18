Угощения, приготовленные на разной основе, отличаются друг от друга.

Масленица 2026 уже началась - с 16 по 22 февраля хозяйки по всей Украине активно пекут блины с самыми разными начинками. И каждая знает, что приготовить такое угощение можно на разной основе. Рассказываем, какие блины вкуснее - на молоке или кефире, а может быть, стоит делать их только на воде.

Какие блины на Масленицу лучше печь - в чем разница

Выбрать правильный рецепт блинов очень важно, ведь от продукта, который будет лежать в основе теста, зависит итоговый вкус угощения. Если спросить у нескольких людей, какие блины вкуснее, каждый ответит по-разному, потому что, на самом деле, все зависит от личных предпочтений.

Однако разница все-таки есть - и на Масленицу лучше печь определенные блины, чтобы и традиции поддержать, и вкусом насладиться. Три самых популярных основы для теста - молоко, вода и кефир, именно их выбирают большинство хозяек. Конечно, можно приготовить угощение и на айране, и даже на сыворотке, но эти варианты менее распространены.

Молоко

Молоко явно занимает лидирующую позицию, именно на нем пекут блины чаще всего. Хозяйки добавляют сахар и яйцо, иногда - ванилин, затем всыпают муку и, размешивая, получают блинное тесто. На молоке блинчики получаются тонкими и нежными, но, как и везде, у такого блюда есть свои нюансы.

Некоторые кулинары считают, что в молоке мука не насыщается достаточным количеством влаги и тесто не "расходится" так, как это произошло бы в случае с водой. Поэтому если вы используете молоко, лучше немного разбавлять его в соотношении 2:1 (две части холодного молока на одну часть горячей воды), замешивать тесто, потом оставлять его на два часа и дальше смотреть на консистенцию. Если она слишком густая, можно добавить еще немного жидкости.

Кефир

Особенно часто горячие споры ведутся на предмет того, какие блины лучше - на молоке или на кефире. Многие хозяйки считают, что на кефире можно печь только оладьи, а для блинов такой продукт не подходит. Однако это не так - на кисломолочной жидкости вполне получится сделать масленичное угощение. Один из рецептов выглядит так - кефир, желтки яиц, мука, сахар, которые нужно соединить между собой, а потом развести горячей водой с ложкой соды. Белки взбить отдельно, ввести аккуратно в тесто и размешать. Не лишним будет и добавить растительного масла не только на сковороду, но и в емкость с заготовкой.

По такому методу блины тоже получаются нежными, тонкими, мягкими и ажурными - ничуть не хуже, чем если бы вы использовали молоко. Особенно интересно, что эти свойства сохраняются даже после остывания, а вот блины, приготовленные на молоке, часто твердеют.

Вода

Блины на воде - самый простой и самый бюджетный вариант, причем, даже муку можно использовать любую, хоть пшеничную, хоть овсяную, хоть ржаную. Это диетический вариант угощения, оно считается постным и низкокалорийным. Рецепт блинов на воде такой же точно, как на молоке, разница только в жидкости, которую вы используете. Опытные повара говорят, что тесто на воде замешивается лучше, ингредиенты соединяются быстрее и настаивать его нужно не больше 10 минут, что удобно, если приготовить блины нужно быстро. Если хотите, чтобы тесто получилось более пышным, а блинчики - ажурными, можно добавить газированную воду вместо негазированной.

Таким образом становится ясно, что прерии о том, какие блины вкуснее, не имеют смысла - каждый рецепт хорош по-своему. На Масленицу можно приготовить угощение и на молоке, и на кефире, и на воде - все зависит от вашего личного желания и возможностей.

