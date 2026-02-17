РФ изменила тактику ударов по Украине: эксперт объяснил, как теперь действует враг

Россия изменила тактику ударов по Украине, пытаясь наносить массированные удары ракетами и дронами по двум или трем направлениям, чтобы перегрузить нашу систему противовоздушной обороны. Об этом в эфире канала Киев24 сказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушнико.
"Мы видим, что в 2023-м, в начале 2024 года враг действительно распределял свои средства на очень большое количество целей. То есть он применял ударные беспилотники не концентрированно, а точечно... С изменением тактики мы видим, что враг начал концентрировать свои силы и средства только на нескольких - двух или трех - направлениях, чтобы перегрузить на этом участке наши силы и средства ПВО", - подчеркнул он.
По словам эксперта, разведка может по достаточно четким маркерам увидеть начало подготовки к тому или иному массированному удару, в частности, благодаря данным спутниковой разведки, а также разведки партнеров Украины, которые предоставляют соответствующую информацию, и данным агентурной разведки.
Российский массированный удар по Украине 17 февраля
Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил, Российская Федерация во время ночной атаки запустила по нашей стране 29 ракет и 396 ударных БПЛА. В частности, противник атаковал 4 баллистическими ракетами "Искандер-М", 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, 4 крылатыми ракетами "Искандер-К" и управляемой авиационной ракетой Х-59/69.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101; 4 крылатые ракеты "Искандер-К"; одна управляемая авиационная ракета Х-59/69.
Также РФ запустила по Украине 396 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов, из которых около 250 это "Шахеды". Было сбито/подавлено 367 вражеских дронов.
Воздушные силы отметили, что зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.