РФ изменила тактику ударов по Украине: эксперт объяснил, как теперь действует враг

Цель россиян - перегрузить нашу систему противовоздушной обороны, говорит эксперт.

Россия изменила тактику ударов по Украине, пытаясь наносить массированные удары ракетами и дронами по двум или трем направлениям, чтобы перегрузить нашу систему противовоздушной обороны. Об этом в эфире канала Киев24 сказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушнико.

"Мы видим, что в 2023-м, в начале 2024 года враг действительно распределял свои средства на очень большое количество целей. То есть он применял ударные беспилотники не концентрированно, а точечно... С изменением тактики мы видим, что враг начал концентрировать свои силы и средства только на нескольких - двух или трех - направлениях, чтобы перегрузить на этом участке наши силы и средства ПВО", - подчеркнул он.

По словам эксперта, разведка может по достаточно четким маркерам увидеть начало подготовки к тому или иному массированному удару, в частности, благодаря данным спутниковой разведки, а также разведки партнеров Украины, которые предоставляют соответствующую информацию, и данным агентурной разведки.

Видео дня

Российский массированный удар по Украине 17 февраля

Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил, Российская Федерация во время ночной атаки запустила по нашей стране 29 ракет и 396 ударных БПЛА. В частности, противник атаковал 4 баллистическими ракетами "Искандер-М", 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, 4 крылатыми ракетами "Искандер-К" и управляемой авиационной ракетой Х-59/69.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101; 4 крылатые ракеты "Искандер-К"; одна управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Также РФ запустила по Украине 396 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов, из которых около 250 это "Шахеды". Было сбито/подавлено 367 вражеских дронов.

Воздушные силы отметили, что зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Вас также могут заинтересовать новости: