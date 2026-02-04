Россияне расширили площадки для 'Шахедов' в Смоленской и Ростовской областях (фото)

Россияне начали активно расширять площадку для запуска российских ударных БПЛА типа Shahed на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области. Об этом свидетельствуют последние спутниковые снимки от 3 января, пишет Telegram-канал "Стратегическая авиация РФ".

Отмечается, что на этом объекте зафиксировали четыре стационарные пусковые установки и еще четыре специализированные машины на оборудованных участках.

"Такие машины мы уже видели на аэродроме "Гвардейское" и, вероятно, такие же используются и для пусков БпЛА с мыса Чауда. В общем за один раз таким образом можно запустить от 22-х "Шахедов" и сотни за один обстрел", - рассказывают аналитики.

Также на снимках можно увидеть батарею ПВО для защиты пусковой площадки от атаки БПЛА, поскольку она находится не очень далеко от границы.

Как добавили в Telegram-канале, из-за увеличения производства ударных дронов увеличивается и количество пусковых точек для их запуска и позиций хранения.

"В целом, расширение пусковых позиций/позиций хранения БпЛА осуществляется уже как минимум на шести позициях: на "Шаталовом", "Приморск-Ахтарске", "Навле", "Цимбуловой", "Миллерово" и "Донецке", - напомнили в сообщении.

Кроме того, внимание аналитиков привлек аэродром "Миллерово" в Ростовской области, где впервые было зафиксировано возведение специальных гаражей для хранения и обслуживания ударных беспилотников. Спутники, кроме четырех стационарных пусковых установок, обнаружили и целую систему ангаров различной вместимости - от больших гаражей на 12 БпЛА до меньших секций.

"Опираясь на эти данные, общая вместимость гаражей составляет 96 ударных дронов, а учитывая места, которые еще строятся - 126. В целом количество полностью совпадает с количеством примененных дронов во время массированного обстрела с этого направления (~120 ед.). Дальность объекта от ЛБЗ менее 170 километров", - добавили эксперты.

Угроза "Шахедов" для Украины - последние новости

Ранее Forbes рассказал, как дроны-перехватчики нейтрализовали главное преимущество "Шахедов". Отмечается, что эти небольшие системы запускаются и используют компьютерную навигацию для фиксации "Шахедов". После чего они сталкиваются с целью и взрываются, уничтожая оба дрона.

В то же время Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX уже противодействует "Шахедам" на Starlink. Также он предложил Киеву "дать знать, если нужно сделать еще что-то".

"Первые шаги уже дают реальные результаты. Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами. Вы настоящий поборник свободы и настоящий друг украинского народа", - отреагировал на такое решение министр обороны Украины Михаил Федоров.

